LG и ASSA ABLOY разработают прозрачные автоматические двери с OLED-дисплеями

Компания LG Electronics сообщила о подписании меморандума о взаимопонимании с ASSA ABLOY Entrance Systems, известным шведским производителем автоматических дверных систем для промышленных и жилых помещений. Соответствующим документом предусмотрена совместная разработка прозрачных автоматических дверей с дисплеями OLED.

В разработке нашли применение прозрачные OLED-панели производства LG (модель 55EW5G), интегрированное решение для управления контентом на основе программного обеспечения SuperSign и с автоматические стеклянные раздвижные двери производства ASSA ABLOY Entrance Systems. Прозрачная автоматическая дверь с OLED-экраном «не только обеспечивает удобный и бесконтактный доступ к зданиям и сооружениям, но и открывает новые возможности для приветствия клиентов, общения с сотрудниками и ненавязчивой доставки рекламных и маркетинговых материалов для потребителей».

OLED-панели точно воспроизводят цвета, обеспечивая высокую яркость и контрастность изображения. Благодаря прозрачности можно будет видеть изображение на дверях и обстановку за ними. Прочность конструкции с закаленным стеклом обеспечивает большую долговечность и безопасность. Владельцы зданий, торговых центров и различных салонов смогут менять изображение на панелях по своему усмотрению: для этого будет использоваться специализированная система управления контентом.