Lenovo анонсировала недорогие смартфоны K12 и K12 Pro

Компания Lenovo анонсировала доступные смартфоны K12 и K12 Pro, выполненные на платформе Qualcomm.

Модель Lenovo K12 оснащается 6,5 дюймовым дисплеем с разрешением HD+. За производительность смартфона отвечает чип Qualcomm Snapdragon 460. Объем оперативной памяти составляет 4 Gb, встроенной — 64 Gb. Основная камера двойная с датчиками на 48 Мп и 2 Мп. В каплевидном вырезе экрана расположена 8 Мп селфи-камера. За питание отвечает аккумуляторная батарея емкостью 5000 мАч.

Lenovo K12 Pro получил экран с диагональю 6,8 дюйма с аналогичным разрешением. Смартфон построен на базе процессора Qualcomm Snapdragon 662, объем ОЗУ составляет 4 Gb, емкость накопителя — 64 Gb. В состав тройной основной камеры входят датчики 64 Мп, 2 Мп макрообъектив и 2 Мп сенсор глубины. Фронтальная камера разрешением 16 Мп расположена в отверстии в левом верхнем углу дисплея. Аккумулятор имеет емкость 6000 мАч, поддерживается 20 Вт проводная зарядка и обратная зарядка через кабель. Обе модели оснащены сканером отпечатков пальцев.

В продажу устройства поступят по ориентировочной цене 122 и 153 доллара соответственно.