Лауреаты The Game Awards 2020

Объявлены победители The Game Awards 2020 в различных номинациях. Игра The Last of Us Part II получила большое количество наград среди номинантов.

Игра года

The Last of Us Part II

Игра года по версии зрителей

Ghost of Tsushima

Самая ожидаемая игра

Elden Ring

Лучшая актерская игра

Лора Бейли — Эбби из The Last of Us Part II

Лучшее художественное оформление

Ghost of Tsushima

Лучший саундтрек

Final Fantasy VII Remake

Лучшее повествование

The Last of Us Part II

Лучший мультиплеер

Among Us

Лучшая игра-сервис

No Man’s Sky

Лучшая режиссура

The Last of Us Part II

Лучший экшен

Hades

Лучшее приключение

The Last of Us Part II

Лучший дизайн звука

The Last of Us Part II

Лучшая поддержка сообщества

Fall Guys

Лучшая дебютная игра

Phasmophobia

Лучшая семейная игра

Animal Crossing: New Horizons

Лучший файтинг

Mortal Kombat 11 Ultimate

Лучшая ролевая игра

Final Fantasy VII Remake

Лучший симулятор или стратегия

Microsoft Flight Simulator

Лучшая социально значимая игра

Tell Me Why

Лучшая инди-игра

Hades

Лучшая мобильная игра

Among Us

Лучшая киберспортивная игра

League of Legends

Инновации в опциях для доступности

The Last of Us Part II

Лучшая гонка или спортивный симулятор

Tony Hawk’s Pro Skater 1+2

Лучшая игра для AR или VR

Half-Life: Alyx