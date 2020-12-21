Компьютерная игра, созданная в Азербайджане, впервые выходит на игровых консолях!

25 декабря 2020 года компьютерная игра «The Last DeadEnd» («Sonuncu dalan» — «Последний тупик»), созданная азербайджанской студией AzDimension, выходит одновременно на всех современных игровых приставках. Игра будет выпущена на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S / X и Nintendo Switch, то есть, на приставках как текущего, так и предыдущих поколений!

В коротком инетервью директор студии AzDimension Ахвердиев Фарид сказал, что «выпуск игр на игровых приставках — это долгий и трудоемкий процесс. Но выпуск игры на этих платформах доказал, что игровая индустрия в Азербайджане развивается и в дальнейшем наша страна сможет еще громче заявить о себе в области разработки игр».

Сюжет игры основан на идее, что Азербайджан, как страна огней, является родиной религии древних зороастрийцев. В основу сценария игры легли азербайджанские сказки, тюркский эпос и зороастрийские мифы. Произведения известного американского писателя Дэна Брауна вдохновили разработчиков на создание образа главного героя и придали игре мотивы квеста. Сюжет рассказывает о молодом ученом Фархаде, который вернулся на родину, чтобы помочь в съемках кинофильма для международного телеканала. Здесь он сталкивается с необъяснимыми событиями, связанными с древней религией зороастризма. Ему предстоит узнать, в чем заключается его миссия и на стороне сил Добра вступить в смертельную битву с силами Зла. Действие игры проходит в основных исторических частях Баку — в Ичеришехер, дворце Ширваншахов, Девичьей башне, Караван-сарае и даже в скрытой под Каспийском морем Сабаильской крепости. В игре были приведены энциклопедические данные об основных исторических объектах Ичеришехер и даны краткие исторические справки о Баку и Азербайджане.

Напомним, что в 2018 году эта игра была выпущена для компьютеров на мировой игровой площадке STEAM и получила в основном положительные оценки. Наряду с официальной продажей, тысячи нелегальных пиратских копий игры были выпущены в многих странах, в том числе в Китае и России.