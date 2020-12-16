Компания Canon высоко оценивает сотрудничество со студией профессиональной фотографии Руслана Набиева

10 декабря состоялась встреча главы Ruslan Nabiyev Studio в лице директора и профессионального фотографа Руслана Набиева, Эмина Кулиева, генерального директора компании DiVi, обладающей статусом Canon Premier Partner в Закавказье, и представителя Canon CEE GmbH в Азербайджане Валеха Магеррамова. На мероприятии обсуждались вопросы дальнейшего сотрудничества Ruslan Nabiyev Studio с компанией DiVi — официальным дистрибьютором фирмы Canon.

В рамках долгосрочного партнерства компания Canon — мировой лидер в области создания инновационных технологий формирования и обработки изображений — передала в дар Ruslan Nabiyev Studio профессиональный принтер Canon PIXMA PRO-100. Это устройство формата A3+, оснащенное 8-цветной системой чернил на основе красителей для получения отпечатков выставочного качества, готовых для демонстрации и продажи, а также функциями подключения к облачным ресурсам и Wi-Fi для упрощения интеграции в существующие рабочие процессы.

«Наша студия снимает в различных жанрах, но основная ориентация на фэшн-фотографию. Фотографируем для таких журналов, как Boutique Baku, L’Officiel Azerbaijan, Nargis, OK! Azerbaijan и MOST. Среди наших клиентов я хотел бы отметить такие компании, как Azercell, Bakcell, Nar, Pasha Holding, Kapital Bank, Atabank, Access Bank, Unibank, VTB, Procter&Gamble, Oppo, Hard Rock Cafe Baku, Italdizain и многие другие. Сейчас, в цифровой век, когда на съемках можно в реальном времени видеть результат на большом мониторе с цветокоррекцией, роль фотопринтера может быть недооценена фотографом. Но задачи бывают разными, и конечное использование рекламной фотопродукции все равно сводится к печати. Всегда удобнее иметь на съемке печатные экземпляры отобранных кадров для уверенности заказчика в результате. А здесь уже без принтера не обойтись. И требования к качеству отпечатка высочайшие. Поэтому я высоко оцениваю внимание компании Canon к нашей работе и уверен, что с Canon PIXMA PRO-100 мы сможем подняться еще на одну ступень в вопросе предоставления профессиональных услуг», — отметил Руслан Набиев.

Директор DiVi Эмин Гулиев сказал, что в компании прекрасно понимают проблемы, с которыми сталкиваются фотографы. Он подчеркнул, что компания Canon при производстве нового технологического оборудования, старается опережать современные требования. Поэтому широкий круг профессиональных фотографов отдает предпочтение продукции Canon.