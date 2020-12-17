Kapital Bank устанавливает по всей стране платежные терминалы нового поколения

Kapital Bank начал реализацию нового проекта с целью повышения качества обслуживания клиентов и расширения доступа населения к современным банковским услугам через офлайн-каналы в режиме 24/7. Так, банк начал устанавливать по всей стране платежные терминалы нового поколения.

До сегодняшнего дня терминалы самообслуживание Kapital Bank находились только в зданиях офисов банка. Отныне платежные терминалы будут и вне филиалов и отделений. Новые терминалы уже работают в ряде крупных сетей супермаркетов страны, и в настоящее время процесс установки продолжается.

Новые терминалы имеют более широкие возможности с точки зрения функциональности. С помощью них можно пополнять баланс карт и текущих счетов, подать заявку на кредит или BirKart, оплачивать кредит, коммунальные услуги, связь, телевидение и интернет, осуществлять авансовые, алименты, страховые, судебные, муниципальные, налоговые и DSMF платежи, переводить деньги по системе «Xəzri», а также оплачивать штрафы, обучение (БГУ, АГУНП, АМУ, АГПУ и др.) и другие услуги. Также в ближайшее время будет доступна возможность пополнения баланса смарт-счетчиков «Azəriqaz» и «Azərsu».

Одним из основных преимуществ этих терминалов является то, что платежи можно осуществлять как в наличной, так и безналичной форме. Для безналичных платежей необходимо использовать кардридер терминала или функцию NFC.