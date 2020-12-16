Kapital Bank предлагает малым и средним предпринимателям удаленно подключиться к зарплатному проекту

Kapital Bank запустил для предпринимателей новую кампанию по случаю Победы в Отечественной войне. Предложением могут воспользоваться владельцы малого и среднего бизнеса, которые еще не подключились к зарплатному проекту Kapital Bank.

Согласно условиям, клиентам, которые подключатся к зарплатному проекту через систему «Клиент Банк», зарплатные карты будут предоставлены на бесплатной основе, а также будет предложена скидка 25% на комиссию за перечисление денежных средств на эти карты. Кампания по случаю Победы продлится до 1 марта 2021 года. Отметим, что скидка на комиссию для клиентов, присоединившихся к зарплатному проекту в ходе кампании, будет действительна и в последующий период.

Зарплатный проект Kapital Bank имеет ряд преимуществ: подключиться можно бесплатно и полностью дистанционно, не посещая офис банка; перечисление средств на зарплатные карты осуществляется онлайн; клиенты, не имеющие счета в Kapital Bank, могут открыть расчетный счет онлайн и совершенно бесплатно; каждому клиенту предоставляется персональный менеджер и т.д.

Напомним, что с помощью «Клиент Банк» можно легко и безопасно воспользоваться рядом услуг, такими как: переводы по бизнес-картам в режиме онлайн, внесение средств на зарплатные карты, заказ зарплатных карт, безналичные переводы внутри страны и за границу, операции по конвертации валюты, контроль счетов, получение выписки и информации о распоряжениях и т.д.

Для подключения к системе «Клиент Банк» достаточно перейти по ссылке https://cb.kapitalbank.az/login или позвонить по номеру (+99 412) 310 09 99. Следует отметить, что при осуществлении переводов через «Клиент Банк», можно получить скидку до 25%.