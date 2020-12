Как Open Source преображает бизнес

Руководители IТ-отделов предпочитают корпоративный Open Source из-за высокого качества программного обеспечения. Об этом говорится в недавнем исследовании компании Red Hat. Open Source задает стратегию бизнеса. По данным исследования, 95% респондентов отметили, что открытый код имеет стратегическое значение для программной инфраструктуры предприятия. Опрошенные IТ-руководители не только сами переходят на открытый код, но и замечают такой опыт в других организациях. 86% считают, что открытый код применяется в большинстве инновационных компаний. По данным Red Hat, в следующие 2 года использование корпоративного Open Source вырастет, а проприетарного программного обеспечения — сократится. В прошлом году компания зафиксировала, что 55% программного обеспечения, которое используют респонденты, было из разряда проприетарного. В этом году показатель снизился до 42%. Через 2 года, по мнению участников опроса, показатель упадет до 32%. Опрошенные также отметили, что 36% программного обеспечения в их организации уже относится к разряду корпоративного Open Source, и они ожидают, что через 2 года его доля вырастет до 44%.

Согласно исследованию, облачные вычисления стали неотъемлемой частью корпоративных бизнес-стратегий и IТ-архитектур, а гибридное облако — основным подходом к облачным вычислениям. 63% опрошенных IТ-руководителей располагают гибридной облачной инфраструктурой, а из 37%, у которых ее пока нет, более половины планируют внедрить ее в течение двух лет. С усилением роли облачных технологий IТ-руководители рассчитывают на открытый код в построении платформы. 83% опрошенных указали, что корпоративный Open Source во многом позволил их организациям воспользоваться преимуществами облачных архитектур. По словам специалистов Red Hat, корпоративный сектор рассматривал программное обеспечение с открытым кодом как экономически эффективную альтернативу, но теперь этот аспект перестал быть основным фактором. Основное отличие результатов опроса этого года от прошлогодних заключается в том, что на первом месте среди причин выбора Open Source опрошенные называли его более высокое качество (33%), а также более низкую совокупную стоимость владения (30%) и более высокий уровень безопасности (29%).

Что касается областей применения корпоративного Open Source, респонденты стали упоминать сферы, которые в основном пользовались ранее проприетарным ПО. Три основных инфраструктурных направления, в которых стали активно применять корпоративные решения с открытым кодом, — это обеспечение безопасности (52%), инструменты управления облаком (51%) и базы данных (49%). Отметим, что данные этого исследования были получены на основе опроса 950 IТ-руководителей из четырех регионов мира, которые знакомы с корпоративным Open Source и располагают как минимум 1% Linux-систем в составе вычислительного парка организации.

Основные выводы исследования характерны и для Азербайджана. В нашей стране сегодня практически не осталось крупных компаний, которые не используют какие-либо решения Open Source в собственной инфраструктуре. Объем таких решений будет расти, в том числе благодаря общему мировому тренду и распространенной позиции по оптимизации затрат на IТ среди бизнеса.

Мнение ZDNet

Люди по-прежнему рассматривают программное обеспечение категории Open Source как программы для решения задач общего характера. С одной стороны, это так, но с другой — оно также стало жизненно важным для вертикальных рынков и компаний, пишет на портале ZDNet обозреватель Стивен Воан-Николс (Steven J. Vaughan-Nichols).

Сооснователь Open Source Initiative Эрик Стивен Реймонд (Eric Steven Raymond) написал в своем основополагающем труде «The Cathedral and the Bazaar» («Собор и базар») следующие строки: «Всякая хорошая работа с Open Source начинается с того, чтобы потешить самолюбие разработчика». Это на самом деле так. Личные мотивы подтолкнули энтузиастов к созданию таких жизненно важных программ, как web-сервер Apache, MySQL и Linux, не говоря уже о множестве небольших программ. Но вряд ли, приступая к созданию гигантских вертикальных программ типа OpenDaylight и OPNFV для сферы телекоммуникаций или Unified Code Base для Open Source-проекта Automotive Grade Linux (AGL), многие люди чувствовали внутренний зуд для выхода накопившейся творческой энергии. Сегодня вертикальные компании, преследующие узконаправленные интересы, с распростертыми объятиями используют методы, принятые в сообществе Open Source, и программное обеспечение с открытым исходным кодом.

Модель Open Source доказала свою жизнеспособность. В недавнем отчете McKinsey «How software excellence fuels business performance» говорится, что «ключевым дифференциатором» для крупных компаний является внедрение Open Source и переход из пользователей в участники сообщества. Данные отчета показывают, что внедрение Open Source такими компаниями оказывает в 3 раза большее влияние на инновации. Другими словами, успешные компании не просто используют программы на базе Open Source. Они также активно работают над отраслевыми проектами Open Source.

Open Source до сих пор ставит в тупик многих руководителей бизнеса. Как им может помочь на рынке активный вклад в то, что могут использовать их конкуренты? Они даже сейчас не понимают того, что, как сказал президент Джон Ф.Кеннеди, «прилив поднимает все лодки». Когда мы делимся своими ресурсами, наработками и опытом в области Open Source, выигрывают все. Но компании, которые активно участвуют в проектах с открытым кодом, извлекают из этого максимальную выгоду. Думаете, это нонсенс? Кто из вас сегодня использует Unix вместо его близнеца по Open Source — Linux? Посмотрите практически на любое программное обеспечение и вы увидите, что Open Source — везде, он преобладает. Чтобы убедиться в этом, стоит взглянуть на действия ведущих технологических гигантов: Amazon, Google, IBM и даже Microsoft. Все они, за исключением Apple, которая всегда резко отличалась от других, либо предлагают решения, которые основаны на Open Source, либо широко его применяют.

Linux Foundation в своем последнем отчете «Software-defined vertical industries: Transformation through open source» объяснил, как вокруг него организована работа. Фонд пришел к выводу, что вертикальные отрасли, такие как автомобилестроение, киноиндустрия, финансовые сервисы, телекоммуникации, энергетика и здравоохранение, приняли подход Open Source. Linux Foundation сам является примером того, как он может трансформировать организацию. Фонд расширился от одного проекта — ядра Linux — до сотен различных сообществ, которые ведут отдельные проекты. Его модель foundation-as-a-service («фундамент как услуга») направлена на поддержку сообществ, которые совместно работают над Open Source в ключевых горизонтальных технологических областях, таких как облако, безопасность, блокчейн и интернет. В вертикальных отраслях одни компании делают то же самое, что они делали всегда, — оттачивают свои основные конкурентные преимущества (скорость вывода новых решений на рынок или низкие затраты), но модель остается прежней. Тем временем другие, кому удалось преуспеть, пошли другим путем. В рамках того, что сейчас называется «цифровой трансформацией», они преобразуют основные бизнес-модели и процессы в программное обеспечение и услуги на базе Open Source. Для этого есть много способов: код, API, облачные ресурсы и контейнеры. Все они в конце концов превращают бизнес-процессы и активы в программно-определяемые сервисы.

Стивен О’Грейди (Stephen O’Grady), соучредитель Red Monk, аналитической фирмы, ориентированной на разработчиков, описал это в своей книге «The New Kingmakers: How Developers Conquered the World», которая вышла еще в 2013 году. Переход к программно-определяемой модели — это радикальный сдвиг. Во многом этому способствовал Open Source. Он открыл дорогу большинству компаний, которые начали трансформацию с относительно небольшими командами разработчиков. Linux Foundation приводит множество примеров, но далее мы ограничимся телекоммуникациями и сетями.

Как Open Source меняет телеком индустрию

Исторически так сложилось, что сети телекоммуникационных компаний строились на стандартном, но проприетарном оборудовании. Это были «черные ящики» с высокой степенью кастомизации. Капитальные вложения для перехода от одной технологии к другой, к примеру, от 3G к 4G, обходятся в миллиарды долларов. Само собой разумеется, что эти компании ведут жесткую конкурентную борьбу друг с другом. Ради привлечения клиентов телеком компании готовы биться друг с другом, но вместе с тем они пытаются решать похожие проблемы. На пороге XXI века стало совершенно ясно, что старые клиент-серверные модели не справятся с обработкой данных сотен миллионов пользователей мобильных телефонов, пребывающих в постоянном движении. В 2004 году начались первые работы в направлении программно-определяемой сети (SDN), которые осуществлялись усилиями открытого международного сообщества IETF (Internet Engineering Task Force), а также с привлечением технических спецификаций и стандартов RFC (Request for Comment 3746 Forwarding) и фреймворка ForCES (Forwarding and Control Element Separation).

Ранее это могло бы послужить основой для телекоммуникационного стандарта. В начале нового века эти идеи были положены в основу Open Source-проекта OpenFlow, что в итоге привело к созданию стандартного коммуникационного интерфейса между уровнями управления SDN и переадресацией. Крупные технологические компании, такие как Deutsche Telekom, Google, Microsoft, Verizon и Cisco, приняли его и начали использовать. Verizon, в частности, не захотел и дальше вкладывать миллиарды долларов в проприетарное оборудование, чтобы связать свою сеть с сетями конкурентов. Другие компании, например, AT&T, также поняли, что решение одних и тех же проблем с сетевой автоматизацией в одиночку было пустой тратой времени и денег.

В 2013 году AT&T выпустила технический документ Domain 2.0 со своим видением будущего телекоммуникационной отрасли, что подтолкнуло ее к действию. В нем компания изъявила готовность преобразовать свои сетевые службы, выведя их из текущего состояния и приведя к будущему состоянию, где они будут предоставляться практически в виде облачных услуг, а также трансформировать общую инфраструктуру, чтобы ее можно было предоставлять, а клиенты могли ее покупать. Сегодня это видение во многом реализовано не только AT&T, но и ее конкурентами. Linux Foundation помог телеком-операторам, предоставив нейтральную арену для совместной работы. Сегодня под эгидой Linux Foundation Networking (LFN) для работы в восьми различных сетевых проектах и стольких же смежных проектах воедино собрались почти все крупнейшие телекоммуникационные компании мира.

Услугами, основой которых являются открытые проекты LFN, уже пользуются более 70% пользователей мобильных телефонов в мире. Всего за последние шесть лет программисты телеком компаний внесли в проекты LFN 78 млн. строк кода. Если перевести этот объем работы в денежные единицы при помощи алгоритмической модели оценки стоимости разработки Constructive Cost Mode (COCOMO), то затраты на исследования и разработки для создания соизмеримого объема кода, но с применением традиционных проприетарных подходов, обошлись бы в более чем в 7,3 млрд. долларов.

***

Можно без труда найти похожие истории о конкурентах в сфере энергетики, здравоохранения и финансовых технологий, которые, чтобы сэкономить миллиарды долларов, совместными усилиями решают проблемы общего характера. Вертикальные отрасли определенно очень разные и сталкиваются с уникальными проблемами, но у них также есть общая нить. «Все они осознали, что открытое сотрудничество открывает возможности для сокращения затрат, времени вывода на рынок, повышения качества и открытия новых областей конкуренции. Способность коллективно добиваться этих результатов способствует развитию инноваций в соответствующих отраслях», — утверждают в Linux Foundation. Так что, если ваша компания еще не применяет Open Source, это стоит сделать. От этого зависит будущее вашего бизнеса. Это уже не просто хорошая идея. В сегодняшней постоянно меняющейся экономике бизнеса это необходимость.