Итоги форума IDC Smart City 2020

Международное аналитическое агентство IDC провело 10 декабря 2020 года форум IDC Smart City «Определяя цифровое будущее городов и регионов». В этом году форум впервые проходил онлайн, значительно расширив свою географию. Мероприятие собрало 500 участников из 18 стран, большинство из которых составили представители администраций и ИТ-департаментов всех столиц и многих городов СНГ.

Основными темами для обсуждения на форуме стали: восстановление экономики в условиях кризиса пандемии, технологии для обеспечения городской безопасности, мобильности и здравоохранения. Открывая форум, старший вице-президент IDC в регионе EMEA Стивен Францен отметил, что безусловно экономический рост определяет развитие городов, но перед главами городов сейчас стоит задача, лучше всего которую отражает цитата канадского журналиста Малкольма Глэдвэла: «Самое главное, что может сделать город, — это создать сообщество, в котором интересные, умные люди захотят жить со своей семьей». Стивен Францен подчеркнул, что в основе этого лежат задачи повышения уровня жизни и улучшение окружающей среды.

Интеллектуальным решениям безопасности и мобильности в современном городе была отведена существенная часть мероприятия. Такие решения были представлены платиновыми партнёрами мероприятия «Коркем Телеком» и Dell Technologies. Так Асет Ахметов, директор «Коркем Телеком», рассказал о возможностях и пользе, которые получают «Умные города», внедряющие проекты «Сергек», а Андрей Николаев, старший системный инженер по решениям для управления неструктурированной информацией Dell Technologies, поделился международной практикой использования решения Dell Technologies Computer Vision Platform, которое позволяет построить распределенную аналитическую инфраструктуру безопасного города для обработки видео-потоков в режиме реального времени.

В 2020 году фактор пандемии вызвал большие изменения в обществе, и города оказались в центре этой проблемы. Борьба с COVID-19 продемонстрировала всем, что общественное здравоохранение — это сложный вопрос, требующий системного подхода к внедрению ИТ-инноваций для определения рисков, прогнозирования результатов, обеспечения гибкости использования ресурсов и повышения скорости реагирования. Поэтому вопросы, связанные со здравоохранением, были выделены в отдельную сессию. На злободневную тему выступил Майкл Бычковский, руководитель кластера здравоохранения, SAP — золотого партнера форума. Он представил интеллектуальное решение для управления коечным фондом больницы Гейдельбергского университета и округа Рейн-Неккар-Крайс.

Участники форума имели возможности познакомиться как с отдельными интересными проектами и лучшими практиками, так и с целыми программами цифровизации городов и регионов, на примере Нур-Султана, Алматы, Атырау, Южного Тироля, Сингапура.

Торжественным завершением мероприятия стало объявление финалистов и победителей ежегодного конкурса проектов «Умных городов и сообществ» IDC Smart Cities and Communities Europe and Central Asia Awards, в котором в 2020 году приняли участие более 40 проектов из 12 стран.

Так, Система общественной и дорожной безопасности «Сергек» в Нур-Султане и Алматы заняла 1-е место в номинации «Интеллектуальная транспортная система». Московские светофоры с ИИ заняли второе место. Проекты получили специальную награду от IDC и войдут в сборник лучших проектов «умных городов и сообществ» в 2020 году. Всего в рамках конкурса объявлены 15 финалистов в пяти номинациях.

«Перед нами стояла большая цель, и я хочу поблагодарить всех участников проекта, — отметил Баян Конирбаев, руководитель управления цифровизации города Алматы. — Я думаю, это прекрасная возможность для Центральной Азии развить новую структурную систему, основанную на искусственном интеллекте, с упором не только на видеокамеры и видеомониторинг, но интеллектуальное администрирование безопасности».

В завершении форума аким Нур-Султана Алтай Кульгинов поблагодарил IDC за высокую оценку работы, которая проводится в городе, особенно в рамках концепции Smart City. «Для нас в приоритете безопасность наших граждан», — подчеркнул Алтай Кульгинов. Мэр добавил, что концепция «Умного города» и цифровизация являются приоритетом для столицы.

Форум поддержали компании: Dell Technologies, «Коркем Телеком», SAP.

Информационную поддержку форуму оказали: издательство IT Week (Россия), информационные порталы Eurasia Diary и Info City (Азербайджан), ICT News (Узбекистан), журнал «Сети и бизнес» и Интернет-проект HiTech.Expert (Украина), журнал «Дело» (Беларусь), интернет портал ALFA.KZ и специализированный онлайн журнал ICT Magazine (Казахстан).