Итоги 2020 года

Пандемия, теории заговора, многомиллиардные сделки, полеты в космос, ужесточение санкций против технологических компаний Китая и несговорчивая Apple

Завершается год, в течение которого мы усиленно учились работать удаленно, практически потеряли связь с офисами, полными коллег, отказались от командировок, а также перевели большую часть своих коммуникаций в on-line. Этому году, тесно связанному с пандемией коронавирусной инфекции, удалось даже вывести новые тренды в ежегодно публикуемый агентством Gartner Цикл зрелости технологии (Hype cycle). Это «Паспорт здоровья» и «Цифровые двойники гражданина», наличие которых у нас, как ожидается, станет необходимостью в ближайшие годы. Тем не менее, при том что до начала глобального вакцинирования повсеместное ношение масок стало обязательным условием выхода из дома, 2020 год был полон событий. Давайте вспомним их вместе.

Пандемия

Из-за пандемии многие компании были вынуждены перевести большую часть своих сотрудников на удаленную работу, а в некоторых случаях и задуматься о серьезном сокращении штата. Например, Microsoft разрешила некоторым сотрудникам навсегда перейти на полную удаленную работу. Сотрудники смогут работать из дома менее 50% от рабочей недели или с разрешения менеджера перейти на полную удаленную работу, если это возможно для конкретной должности. Конечно, это не касается специалистов, работающих в лабораториях или центрах обработки данных. В мае Facebook перевела десятки тысяч своих сотрудников на удаленную работу, а генеральный директор Марк Цукерберг сообщил, что около половины сотрудников компании смогут работать удаленно в течение 5-10 лет. Глава Twitter Джек Дорси также заявил, что сотрудники компании могут не возвращаться в офисы после окончания пандемии и продолжать работу из дома, если у них есть возможность и желание. Данный тренд присущ и азербайджанским компаниям, которые перевели на удаленную работу часть сотрудников маркетинговых отделов и IT-персонал, от которого не зависит выполнение бизнес-критичных задач.

В этом году многие отраслевые выставки и мероприятия были отменены из-за вспышки коронавирусной инфекции. Организаторы выставок были вынуждены переводить свои площадки в виртуальный формат или очень серьезно ограничивать участие гостей и прессы, как это сделала в сентябре выставка IFA 2020.

Организация Consumer Technology Association, ежегодно проводящая крупнейшую мировую выставку потребительской электроники Consumer Electronics Show (CES), объявила, что CES 2021 будет полностью цифровой. Организаторы CES признают, что безопасно собрать десятки тысяч людей в Лас-Вегасе для личного контакта в начале января 2021 года будет невозможно. Предполагается, что основные доклады и конференции будут доступны on-line. Кроме того, будет предусмотрена возможность пообщаться с представителями компаний и деловыми партнерами посредством встреч и круглых столов, которые также пройдут on-line. А Ассоциация GSMA, которая является организатором грандиозной выставки Mobile World Congress в Барселоне, сообщила о решении перенести сроки проведения мероприятия в 2021 году на конец июня в надежде, что это позволит выиграть время для усиления мер по защите от коронавируса. Возможно, что к этому времени уже будут доступны вакцины, но и в этом случае на выставке будет сделан большой упор на мероприятия on-line. О переносе на декабрь 2021 года 26-й Международной Выставки и Конференции Bakutel объявила и компания Caspian Event Organisers.

Все было бы не так печально, если бы пандемия не была связана с появлением ряда новых теорий заговора. Кроме ожидания глобального чипирования в процессе грядущей вакцинации, что вызвало у главного «подозреваемого» в лице Билла Гейтса реакцию в виде фразы «Это довольно трудно опровергать, потому что это так глупо и странно», в разных странах мира произошла серия поджогов вышек связи пятого поколения. Некоторые жители Польши, Австралии, Нидерландов, Великобритании и ряда других стран поверили в теорию заговора, согласно которой технология 5G стала одной из причин распространения коронавируса. Сторонники этой теории считают, что связь 5G подавляет иммунитет человека, в результате чего люди начинают заражаться коронавирусом. Поджигатели часто, не разбираясь, разрушали в том числе те ретрансляторы, которые отношения к новой технологии не имеют. Тем не менее в условиях пандемии оценки необходимости внедрения 5G никак не меняются. Наоборот, с помощью этой технологии можно было бы эффективнее организовать защиту населения, например, с помощью телемедицины.

Чипирование всё же реальность?

В 2020 году Илон Маск представил первые существенные результаты работы своего стартапа Neuralink. Чипы размером с монету были вживлены трем свиньям, из мозга еще одной устройство уже успешно извлекли. Миллиардер во время трансляции подозвал одну из свиней по кличке Гертруда. Когда она начала есть, на экране компьютера в виде графика отразились изменения в мозговой активности свиньи в тот момент. Сам Маск описал чип Neuralink диаметром 23 мм, как фитнес-браслет Fitbit в черепе с маленькими проводками. «Чип Neuralink мог бы быть у меня в мозгу прямо сейчас, вы бы и не догадались. Может, он у меня и есть», — усмехнулся он. Стартап Neuralink разрабатывает беспроводной имплант с несколькими тысячами электродов, который поможет бороться с болезнями и расстройствами, как болезнь Альцгеймера, деменция или повреждения спинного мозга. Маск уверен, что вживляемый чип действительно поможет решить эти проблемы, а также справиться с потерей памяти или слуха, депрессией и бессонницей. Маск пока не назвал конкретных сроков начала испытаний чипов на людях.

Процессор Apple М1

Компания Apple представила свой первый ARM-процессор, разработанный специально для фирменных компьютеров Mac. Он называется M1. M1 стал первым в мире 5 нм SoC для компьютеров, в котором уместилось восемь ядер CPU, восемь графических ядер, а также 16-ядерный вычислительный нейроблок. Часть CPU состоит из двух кластеров: четыре мощных ядра и четыре энергоэффективных. Apple заявляет, что это самый мощный интегрированный видеочип в мире. Нейронный сопроцессор может обрабатывать 11 триллионов операций в секунду. M1 поддерживает Thunderbolt и USB 4. Так как M1 построен на ARM, он обеспечивает высокую производительность и рекордное время автономной работы. В дальнейшем производитель планирует переход всех компьютеров и ноутбуков на фирменную платформу.

Приобретения

Интересно, что разработчика технологий мобильных процессоров ARM чуть ранее приобрела компания NVIDIA у японской холдинговой компании SoftBank. Сумма сделки составила 40 млрд. долларов, что делает ее одним из крупнейших приобретений в истории полупроводниковой отрасли. NVIDIA выплатит SoftBank 12 млрд. долларов денежными средствами и еще 21,5 млрд. долларов своими акциями. При условии достижения ARM определенных целей, NVIDIA выплатит дополнительно еще 5 млрд. долларов. Еще 1,5 млрд. долларов в акциях получат сотрудники ARM. ARM продолжит работать как независимое подразделение NVIDIA. Штаб-квартира разработчика процессорных архитектур останется в Великобритании, а сама компания продолжит использовать свою модель открытого лицензирования, сохраняя при этом глобальный нейтралитет клиентов.

AMD в то же время достигла соглашения о покупке компании Xilinx для того, чтобы выйти на рынок программируемых пользователем вентильных матриц (Field-Programmable Gate Array, FPGA). Стоимость этой сделки составила 35 млрд. долларов, так что общая капитализация объединенного предприятия достигнет примерно 135 млрд. долларов. Сделка будет полностью оплачена акциями. Ее закрытие ожидается в 2021 году, после чего акционерам AMD будет принадлежать около 74% в объединенной организации, а акционерам Xilinx — 26%. В качестве генерального директора объединенную компанию возглавит президент и генеральный директор AMD Лиза Су (Lisa Su). Эта сделка также является одной из крупнейших в отрасли и самой крупной за всю историю AMD.

А вот компания Intel, которую последние годы преследует череда неудач, включая отказ Apple от их процессоров, заключила сделку с южнокорейской компанией SK Hynix о продаже своего бизнеса по производству NAND-памяти за 9 млрд. долларов. Компания решила выйти из этого бизнеса, поскольку цены на память стремительно снижаются. Однако Intel сохранит линейку продуктов памяти Optane, разработанную в сотрудничестве с Micron Technology. Сделка ожидает одобрения правительства и скорее всего будет закрыта в 2021 году.

Также серьезные трансформации происходят на игровом рынке. Корпорация Microsoft купила компанию ZeniMax, которая контролирует Bethesda Softworks и Bethesda Game Studios. Благодаря этому Microsoft получила контроль над такими играми, как Fallout, The Elder Scrolls, Skyrim, Wolfenstein, Doom и другими франшизами компании. Сделка оценивается в 7,5 млрд. долларов наличными. Количество сотрудников игрового подразделения Microsoft увеличилось на 2300 человек. Кроме Bethesda, в состав Xbox войдут id Software, ZeniMax Online Studios, Arkane, MachineGames, Tango Gameworks, Alpha Dog и Roundhouse Studios. Вице-президент по маркетингу Bethesda Пит Хайнс отметил, что сделка позволит его компании делать более качественные игры благодаря гигантским ресурсам Microsoft. В Microsoft ожидают, что сделка завершится во второй половине 2021 года, а структура и руководство Bethesda останутся без изменений.

Новые консоли

Осенью по всему миру стартовали продажи семейства консолей нового поколения Microsoft Xbox Series S и Series X, а также Sony PlayStation 5. Главными особенностями новых консолей стали скоростные SSD-накопители, а также появление аппаратной трассировки лучей для отражений, освещения, теней и даже звука. Вдобавок и Xbox, и PlayStation поддерживают обратную совместимость. На системах Xbox также реализовали систему Quick Resume для заморозки сразу нескольких игр и быстрого переключения между ними. На PlayStation 5 такого нет, однако там свои преимущества вроде геймпада с тактильной отдачей и адаптивными курками. Аналитики заявляют, что продолжающаяся пандемия коронавирусной инфекции способствует увеличенному спросу на игровые консоли и игры для них во всем мире, а также прогнозируют нехватку новых консолей. По их оценке, дефицит продлится до 2021 года.

В космос на Crew Dragon

Со второй попытки компания Илона Маска SpaceX запустила свой первый пилотируемый космический корабль Crew Dragon. Он состоялся 30 мая. Тогда в составе экипажа было двое астронавтов NASA — командир экипажа Даг Херли и бортинженер Роберт Бенкен. Американцы впервые за 9 лет полетели в космос на американском корабле. А в ноябре состоялся второй запуск Crew Dragon. Это был второй пилотируемый полет корабля к Международной космической станции и первая регулярная миссия. В составе экипажа было уже четыре человека, в том числе три астронавта NASA и представитель агентства аэрокосмических исследований Японии. Эти запуски для NASA означают окончательный переход к новой модели работы — закупке услуг по транспортировке астронавтов в космос у частных подрядчиков. Представители SpaceX будут управлять полетом из центра имени Кеннеди и из центра управления полетами самой компании в Калифорнии. Стоимость контрактов, подписанных SpaceX и NASA на испытания и полеты, превышает 3 млрд. долларов. Соглашение предусматривает 6 таких полетов.

Кроме того, в октябре компания SpaceX начала публичное бета-тестирование глобальной спутниковой системы Starlink. Доступ к сети обойдется в 499 долларов, что подразумевает разовый платеж за оборудование без учета налогов, доставки и установки, а также 99 долларов в месяц в качестве абонентской платы. В настоящее время воспользоваться данным предложением могут пользователи из США и Канады. Илон Маск обещает, что скорость передачи данных будет варьироваться от 50 до 150 мегабит в секунду, а задержка сигнала — от 20 до 40 миллисекунд в течение следующих нескольких месяцев, по мере совершенствования системы Starlink.

Назначения

Генеральный директор IBM Вирджиния Рометти (Virginia Rometty), являющаяся одной из самых выдающихся женщин-лидеров в области технологий, покинула пост генерального директора корпорации 6 апреля 2020 года. До конца этого года она будет по-прежнему исполнять обязанности исполнительного директора совета директоров IBM. Новым гендиректором корпорации был назначен Арвинд Кришна (Arvind Krishna), который является ключевой фигурой в приобретении IBM сервиса Red Hat. «Арвинд развил бизнес IBM по облачным и когнитивным программам и стал крупнейшим приобретением в истории компании. Благодаря многолетнему опыту ведения бизнеса в IBM, Арвинд осуществил выдающиеся смелые преобразования и достиг отличных результатов в бизнесе», — отметила Рометти в своем заявлении.

2 марта 2020 года финский производитель телекоммуникационного оборудования Nokia объявил о смене генерального директора. Раджив Сури (Rajeev Suri), возглавлявший компанию с 2014 года покинул свой пост в сентябре 2020 года. На смену Сури пришел действующий глава финской энергетической компании Fortum Пекка Лундмарк (Pekka Lundmark). В новую должность Лундмарк вступил 1 сентября 2020 года. После ухода с поста гендиректора компании Раджив Сури остался в ней на должности советника правления, которую планирует занимать до начала 2021 года.

Смерти

25 октября 2020 года скончался Ли Гон Хи (Lee Kun-hee) — легендарный 78-летний корейский промышленник и глава концерна Samsung. В 2014 году Ли Гон Хи перенес операцию после сердечного приступа, а в конце 90-х годов прошлого века лечился от рака легких. Под руководством Ли Гон Хи Samsung превратилась из компании, производившей многочисленные клоны известных продуктов невысокого качества, в одного из крупнейших в мире производителей смартфонов, телевизоров и памяти. Ли Гон Хи стал председателем Samsung Group в декабре 1987 году, после того, как умер его отец и основатель Samsung Ли Бен Чхоль. Ли Гон Хи был самым богатым человеком в Южной Корее. Его состояние оценивается в 20,7 млрд. долларов.

В возрасте 56 лет скончался президент и генеральный директор компании Micro-Star International (MSI) Шэн-Чан Чан (Sheng-Chang Chiang). Причиной смерти стала тяжелая травма головы, полученная им при падении c седьмого этажа офисного здания. Тело Чана обнаружили сотрудники тайваньской компании. Должность главы MSI он занимал с января 2019 года, а службе в компании отдал более 20 лет. В своих интервью Шэн-Чан Чан ранее говорил о трудностях, с которыми вынуждена была справляться компания из-за дефицита процессоров Intel, а также из-за обострения торгово-политического конфликта между США и КНР. Тем не менее, уже в июне 2020 года председатель правления компании Джозеф Сю вполне оптимистично охарактеризовал финансовые результаты MSI. Полиция Тайваня продолжает заниматься расследованием смерти топ-менеджера MSI.

Санкции и суды

В продолжающейся весь год торговой войне Китая и США стороны по-прежнему не могут прийти к компромиссу. Напомним, что США обвиняют технологические компании Китая в создании угроз национальной безопасности в процессе сбора пользовательских данных и последующей отправке их в Пекин. Такие компании, как Huawei и ByteDance, опровергли эти обвинения. Между тем Вашингтон усиливает давление на китайские технологические компании. В августе США внесли поправки в правило, призванное фактически отрезать Huawei от основных поставщиков полупроводников. А в том же месяце президент США Дональд Трамп подписал указ о запрете транзакций с владельцем TikTok ByteDance и владельцем WeChat Tencent. Другие страны также заблокировали китайские технологические фирмы. Huawei не будет играть роль в сетях 5G следующего поколения в Австралии и Великобритании. И вот осенью Китай запустил глобальную инициативу по обеспечению безопасности данных. В ней изложены принципы, которых следует придерживаться в целом ряде областей — от персональных данных до шпионажа. Инициатива была объявлена министром иностранных дел Китая Ван И.

Судебная тяжба развернулась в этом году между компаниями Apple и Epic Games. Причиной стала 30% комиссия в App Store. Разработчик Fortnite попытался добавить собственный метод оплаты в обход сервиса, в ответ на что Apple удалила шутер из своего магазина. Позже к иску присоединилась и Spotify. В конце осени Apple все же снизила комиссию для некоторых разработчиков, но Epic Games и Spotify раскритиковали компанию и назвали это расчетливым шагом из-за грядущих судебных разбирательств. Согласно новым условиям App Store разработчики с оборотом менее 1 млн. долларов теперь могут обратиться в сервис, чтобы получить льготные условия по комиссии. Это позволит платить им 15% вместо стандартных 30%. Генеральный директор Epic Games Тим Суини (Tim Sweeney) заявил, что Apple пошла на уступки, чтобы сохранить свое доминирующее положение. Он также отметил, что компания предоставляет специальные условия избранным сервисам вроде Amazon, но теперь к ним присоединились мелкие компании. Spotify выпустила собственное заявление, в котором назвала политику Apple произвольной и капризной.

Успех азербайджанских школьников

С 13 по 19 сентября в режиме on-line прошла 32-я Международная олимпиада по информатике IOI 2020. 29 человек были награждены золотыми, 57 — серебряными и 85 — бронзовыми медалями. Член сборной США Уильям Лин (William Lin) показал самые высокие результаты в соревновании. Три участника от Азербайджана завоевали бронзовые медали: Азиз Гусейнов, Абуталыб Намазов и Мурад Эйнизаде. В этом году в олимпиаде участвовало 343 школьника из 87 стран. Отметим, что это высокий результат для нашей команды, не протяжении нескольких лет не приносившей Азербайджану ни одной медали в этом соревновании.

Транспорт

Осенью прошло первое успешное испытание вакуумного поезда Hyperloop с участием реальных пассажиров. Тестовая поездка, организованная компанией Virgin Hyperloop, состоялась на испытательном полигоне DevLoop в пустыне недалеко от Лас-Вегаса (штат Невада, США). Протяженность тестовой трассы DevLoop составляет 500 м, а диаметр вакуумного трубопровода равен 3,3 м. Компания провела более 400 тестов на этом треке, и впервые — с пассажирами. Первыми двумя пассажирами капсулы XP-2, получившей рабочее название Pegasus, стали технический директор и соучредитель Virgin Hyperloop Джош Гигель (Josh Giegel) и руководитель отдела обслуживания пассажиров Сара Лучиан (Sara Luchian). В ходе тестирования капсула достигла скорости 160 км/ч. Тестовая поездка с пассажирами на борту стала важным достижением в разработке транспортной вакуумной системы для скоростной перевозки людей Hyperloop. Дело остается за «малым» — прокладкой транспортных маршрутов для Hyperloop по всему миру.

Гиганты мировой автоиндустрии все активнее включаются в гонку за потребителя. Повсеместный пересмотр стратегии развития в пользу разработки новых электромобилей подтверждается и заявлением ряда стран о желании освободить свои дороги от транспорта с двигателями внутреннего сгорания в ближайшей перспективе. А после того, как в конце 2019 года Илон Маск представил бронированный пикап Tesla Cybertruck, стоило ожидать, что в этом году свои электрические джипы и пикапы представят другие производители. И если Tesla Cybertruck пока еще не производится серийно, то электрокроссовер Volvo XC40 Recharge уже можно приобрести. Дизайн электромобиля аналогичен его версии с ДВС, за исключением закрытой радиаторной решетки, черной крыши и немного видоизмененных порогов с зеркалами. В интерьер электрокроссовера была добавлена информационная система, которая работает на базе Android и включает поддержку таких сервисов, как Google Assistant, Google Maps и Google Play. Электромобиль получил по одному электродвигателю на каждую ось, суммарной мощностью 408 л.с. Разгон с 0 до 100 км/ч занимает около 4,9 сек, а максимальная скорость ограничена 180 км/ч. Розничная цена модели начинается с отметки в 55000 долларов.

Компания Mercedes-Benz представила концепт первого полностью электрического внедорожника в серии 4×4², который предназначен для перемещения в самых суровых условиях. Новый EQC 4×4² получил увеличенный клиренс 293 мм. Это на 58 мм выше стандартного G-класса, что позволит ему преодолевать препятствия высотой в 400 мм. Предположительная мощность двигателя составляет 402 л.с. Производитель отмечает, что электрический внедорожник поступит на рынок в ограниченном количестве. Точные сроки выхода компания пока не озвучила.

А вот бренд GMC, принадлежащий компании General Motors, официально представил пикап Hummer EV с полностью электрической силовой установкой и даже объявил цены и даты поступления в продажу всех модификаций. Hummer EV построен на архитектуре GM Ultium. Он будет продаваться только в одном типе кузова с четырехдверной кабиной. Длина пикапа составляет 550 см, а высота — 206 см. Каждая модификация Hummer EV будет иметь в стандартной комплектации трансформируемую крышу Infinity, состоящую из четырех прозрачных съемных панелей. Внедорожные возможности Hummer EV, помимо полного привода, обеспечивает специальный режим «краба», способный увеличить клиренс на 15 см одним нажатием кнопки, при этом угол поворота колес электрокара составляет 500. Пикап имеет две камеры, установленные в нижней части кузова, которые, помимо отображения препятствий, показывают внутренние стороны всех четырех шин. В числе стандартного оснащения Hummer EV электронная приборная панель диагональю 12,3” и медиасистема с экраном диагональю 13,4”, цифровой ключ, заднее стекло с электроприводом и откидной задний борт с шестью разными положениями. Осенью 2021 года в продажу поступит модификация Hummer EV Edition 1 с запасом хода в 563 км. Hummer EV Edition 1 сможет разгоняться до 97 км/ч за 3 секунды. Цена Hummer EV Edition 1 стартует от 112595 долларов. Осенью 2022 года в продаже появится более доступная трехмоторная модель Hummer EV3x, мощностью 800 л.с. и с запасом хода свыше 482 км, цена которой стартует с отметки в 99995 долларов. Весной 2023 года появится возможность купить за 89995 долларов Hummer EV2x с двумя двигателями, адаптивной пневматической подвеской и запасом хода свыше 482 км. Двухмоторный Hummer EV2 поступит в продажу не раньше весны 2024 года и будет стоить 79995 долларов. Мощность его силовой установки также составит 625 л.с., но запас хода уменьшится до 405 км.

И в ноябре 2020 года компания BMW официально представила новый серийный электрокроссовер BMW iX, основанный на концепте 2018 года BMW Vision iNEXT. Эта модель, воплощающая последние инновации в области электрификации, автоматизированного вождения и связи, станет технологическим флагманом бренда. Привод BMW eDrive пятого поколения позволит разогнать кроссовер от 0 до 100 км/ч менее чем за 5 секунд. Запас хода внедорожника превышает 600 км. По длине и ширине BMW iX сравним с кроссовером BMW X5, высота и линия крыши напоминает BMW X6, а размер колес соответствует BMW X7. Серийное производство BMW iX стартует во второй половине 2021 года на заводе BMW в Дингольфинге (Германия).

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Мы будем следить за развитием событий в новом году, а в следующем номере, по традиции, представим вам прогнозы на 2021 год, которыми делятся аналитические компании и всемирно известные производители.