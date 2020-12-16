Intel представила твердотельные накопители Optane P5800X и Optane Memory H20

Компания Intel на мероприятии Memory and Storage 2020 представила шесть новинок, которые по ее словам, «призваны помочь клиентам в решении задач в условиях цифровой трансформации». В частности, были представлены твердотельные накопители Intel Optane P5800X и Optane Memory H20.

Intel Optane P5800X является первым SSD Intel с интерфейсом PCIe 4.0 и самым быстрым SSD Intel Optane для центров обработки данных. Optane Memory H20 относится к категории клиентских SSD.

Кроме того, компания сообщила о намерении выпустить третье поколение энергонезависимой памяти Intel Optane, носящей кодовое название Crow Pass, предназначенное для корпоративных заказчиков.

Также был анонсирован выпуск накопителей на основе 144-слойной флеш-памяти NAND. Это Intel SSD 670p, в котором используется память QLC, Intel SSD D7-P5510 — первый в мире накопитель на 144-слойной памяти TLC и накопитель Intel SSD D5-P5316 большого объема, в котором также используется 144-слойная память QLC. Накопители Intel SSD D7-P5510 типоразмера U.2 будут выпускаться объемом 3,84 и 7,68 Tb. В продажу поступят до конца квартала. Накопители Intel SSD D5-P5316 — объемом 15,36 и 30,72 Tb в типоразмерах U.2 и E1.L. В продаже — в первом полугодии 2021 года. Остальные подробности Intel пока не раскрывает.