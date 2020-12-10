Институт цвета Pantone объявил цвета 2021 года

Институт цвета Pantone назвал сразу два главных цвета 2021 года. Ими стали PANTONE 17-5104 Ultimate Gray и PANTONE 13-0647 Illuminating. Pantone охарактеризовал сочетание серого и желтого как «вдохновляющее и дающее надежду».

Институт называет желтый оттенок «согревающим и оптимистичным», а серый — «практичным и твердым». По мнению Pantone, это сочетание лучше всего выражает настроение 2021 года, подчеркивая, как не похожие друг на друга элементы могут объединяться, чтобы поддерживать друг друга. «PANTONE 13-0647 Illuminating — это яркий и жизнерадостный желтый цвет, искрящийся живостью, согревающий желтый оттенок, пронизанный солнечной энергией. PANTONE 17-5104 Ultimate Gray символизирует прочные и надежные элементы, которые являются вечными и обеспечивают прочную основу», — объясняют специалисты института.

Согласно сайту Pantone, 2021 год станет первым за 20 лет, когда были выбраны сразу два цвета года. В 2020 году цветом года был выбран «классический синий».