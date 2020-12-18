IBM и Fujifilm установили рекорд плотности записи на магнитной ленте

Одна из старейших технологий, используемых для хранения данных — это запись на магнитную ленту. Она была изобретена еще в первой половине прошлого века, а для записи компьютерных данных впервые была использована в 1952 году. Эта технология уступает другим по скорости, но позволяет с меньшими затратами хранить огромные объемы данных.

Компания IBM сообщила, что в сотрудничестве с Fujifilm удалось получить рекордно высокую плотность записи на магнитной ленте, равную 317 Gb/in2 (ГБ/дюйм2). Это в 27 раз больше, чем в лучших картриджах LTO, используемых сейчас. Рекордное значение было достигнуто с использованием прототипа ленты с магнитным слоем из феррита стронция (SrFe). Сейчас в картриджах используется лента с магнитным слоем из феррита бария (BaFe).

Специалисты IBM усовершенствовали и другие аспекты, включая серво-механическую часть привода и головки. Согласно оценке компании, сейчас в хранилищах на магнитной ленте находится более 345000 Eb данных.