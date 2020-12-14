14.12.2020

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Hyundai представила новый бренд HTWO для выпуска водородных автомобилей

Hyundai Nexo

Корейская компания Hyundai представила обновленную стратегию развития своего автомобильного бизнеса. Согласно ему, новыми ориентирами являются электромобили, силовые установки на топливных элементах и системы автономного вождения. На разработку и развитие соответствующих технологий компания выделит 55 млрд. долларов к 2025 году.

Также Hyundai объявила о создании нового бренда HTWO, который займется выпуском автомобилей на водородном топливе (в аббревиатуре зашифрована формула молекулы водорода).

«Вместе с HTWO Hyundai Motor Group активизирует усилия по разработке систем водородных топливных элементов следующего поколения, которые могут применяться в различных формах мобильности, таких, как летательные средства, автомобили, суда и поезда», — говорится в пресс-релизе компании.

Поначалу проект HTWO будет ориентирован на рынки Азии, США и Европы. При этом Hyundai ранее уже освоила производство водородных автомобилей — компания серийно выпускает кроссовер Nexo. Осенью сообщалось о начале поставок в Швейцарию первого в мире тяжелого грузовика с водородными элементами Hyundai Xcient.

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