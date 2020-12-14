Hyundai представила новый бренд HTWO для выпуска водородных автомобилей

Корейская компания Hyundai представила обновленную стратегию развития своего автомобильного бизнеса. Согласно ему, новыми ориентирами являются электромобили, силовые установки на топливных элементах и системы автономного вождения. На разработку и развитие соответствующих технологий компания выделит 55 млрд. долларов к 2025 году.

Также Hyundai объявила о создании нового бренда HTWO, который займется выпуском автомобилей на водородном топливе (в аббревиатуре зашифрована формула молекулы водорода).

«Вместе с HTWO Hyundai Motor Group активизирует усилия по разработке систем водородных топливных элементов следующего поколения, которые могут применяться в различных формах мобильности, таких, как летательные средства, автомобили, суда и поезда», — говорится в пресс-релизе компании.

Поначалу проект HTWO будет ориентирован на рынки Азии, США и Европы. При этом Hyundai ранее уже освоила производство водородных автомобилей — компания серийно выпускает кроссовер Nexo. Осенью сообщалось о начале поставок в Швейцарию первого в мире тяжелого грузовика с водородными элементами Hyundai Xcient.