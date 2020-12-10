Hyundai договорилась о покупке компании Boston Dynamics

Южнокорейская автомобилестроительная компания Hyundai договорилась с SoftBank о покупке американского стартапа Boston Dynamics, об этом сообщает The Korea Economic Daily.

Стартап Boston Dynamics, начинавший как лаборатория в Массачусетском технологическом институте, стал независимой компанией в 1992 году. В 2013 году его приобрел Google, а в 2017 году продал японской корпорации SoftBank. Ранее о том, что Hyundai и SoftBank ведут переговоры о продаже стартапа, писал Bloomberg.

По данным источника, сумма сделки составит около 921 млн. долларов, ее завершат сегодня на заседании совета директоров Hyundai. Отмечается, что Hyundai Motor профинансирует около половины стоимости, а ее дочерние компании, включая производителя автозапчастей Hyundai Mobis Co., оплатят оставшуюся часть.

Hyundai планирует инвестировать в робототехнику до 1,4 млрд. долларов к 2025 году. Компания уже производит практичных промышленных роботов, предназначенных для заводского использования. Boston Dynamics же, по оценке агентства, больше напоминает исследовательскую организацию, чем бизнес, производя «технологически продвинутые, причудливые, но нерентабельные» машины.