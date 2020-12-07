Huawei завершила строительство своего первого завода по производству чипсетов

Компания Huawei Technologies построила свой первый завод по производству чипсетов. Завод под названием Wuhan Huawei Optical Factory Project (Phase II) расположен в Ухане, общая площадь составляет 208900 м2. Он включает в себя производственный завод, электростанцию, завод программного обеспечения и некоторые другие вспомогательные объекты. Завод станет внутренним центром улучшения оптических возможностей устройств компании, центром исследований и разработок интеллектуальных устройств и передовых технологий.

Как только завод будет запущен, он начнет работу по производству микросхем. Это позволит китайскому гиганту создать полную производственную цепочку полупроводников — от проектирования микросхем до производства, тестирования и упаковки.

Согласно источнику, китайский гигант планирует открыть еще один завод по производству чипсетов в Шанхае, который будет управляться шанхайской научно-исследовательской компанией от имени Huawei.

Компания собирается производить 45-нм чипсеты в следующем году и перейдет на технологию 28 нм к 2022 году.