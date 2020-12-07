07.12.2020

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Huawei завершила строительство своего первого завода по производству чипсетов

Huawei

Компания Huawei Technologies построила свой первый завод по производству чипсетов. Завод под названием Wuhan Huawei Optical Factory Project (Phase II) расположен в Ухане, общая площадь составляет 208900 м2. Он включает в себя производственный завод, электростанцию, завод программного обеспечения и некоторые другие вспомогательные объекты. Завод станет внутренним центром улучшения оптических возможностей устройств компании, центром исследований и разработок интеллектуальных устройств и передовых технологий.

Как только завод будет запущен, он начнет работу по производству микросхем. Это позволит китайскому гиганту создать полную производственную цепочку полупроводников — от проектирования микросхем до производства, тестирования и упаковки.

Согласно источнику, китайский гигант планирует открыть еще один завод по производству чипсетов в Шанхае, который будет управляться шанхайской научно-исследовательской компанией от имени Huawei.

Компания собирается производить 45-нм чипсеты в следующем году и перейдет на технологию 28 нм к 2022 году.

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