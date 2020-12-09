Huawei запустила игровую кампанию AppGallery Game Fest

Компания Huawei сообщила о запуске на базе своего фирменного магазина приложений AppGallery глобальной кампании AppGallery Game Fest, в рамках которой пользователям предлагается ряд эксклюзивных подарков от ведущих разработчиков мобильных видеоигр.

Во время проведения игрового фестиваля, который продлится до 31 декабря 2020 года, пользователей ожидают специальные предложения с дополнительными преимуществами при загрузке игровых приложений из AppGallery, эксклюзивные подарочные наборы, а также призы от всемирно известных игр, среди которых Last Day on Earth: Survival и Standoff 2.

Список игровых продуктов, принимающих участие в фестивале:

Asphalt 9 (Gameloft);

State of Survival (KingsGroup Holdings);

Last Day on Earth: Survival (Kefir!);

Summoners War: Sky Arena (Com2uS);

Standoff 2 (Axlebolt);

Perfect World Mobile (Perfect World Games);

World of Tanks Blitz MMO (Wargaming Group).

Стремясь предложить пользователям уникальные преимущества и беспрепятственный доступ к популярным мобильным играм, платформа AppGallery сотрудничает с ведущими брендами и разработчиками программного обеспечения.

AppGallery продолжает демонстрировать стабильный рост аудитории и непрерывно расширяет ассортимент доступного контента: за последние 12 месяцев на платформу было загружено более 17 тыс. новых игр. С момента запуска AppGallery вошла в тройку ведущих мировых магазинов приложений. Аудитория AppGallery выросла до 500 млн. активных пользователей в месяц, а общее число загрузок приложений в первой половине 2020 года превысило 294 млрд. Платформа работает более чем в 170 странах и регионах мира в сотрудничестве с более чем двумя миллионами зарегистрированных разработчиков.