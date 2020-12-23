Huawei представила смартфоны Nova 8 и Nova 8 Pro

Компания Huawei представила смартфоны линейки Nova. В серию вошли модели Nova 8 и Nova 8 Pro.

Модель Nova 8 получила 6,57-дюймовый OLED-дисплей формата Full HD+ (2340 × 1080 пикселей) с кадровой частотой 90 Hz и частотой опроса сенсорного слоя 240 Hz. Nova 8 Pro оснащен 6,72-дюймовым OLED-дисплеем Full HD+ (2676 × 1236 пикселей), частотой обновления 120 Hz и частотой отклика сенсорного слоя в 300 Hz.

Смартфоны построены на фирменном процессоре Kirin 985. Объем оперативной памяти составляет 8 Gb, емкость встроенной флеш-памяти — 128 или 256 Gb.

Основные камеры смартфонов представлены четырьмя датчиками: 64 Мп, 8 Мп блок с широкоугольной оптикой (угол обзора 120°), 2 Мп макромодуль и 2 Мп датчик глубины сцены. Во фронтальной камере Nova 8 используется датчик разрешением 32 Мп, а в модели Nova 8 Pro фронтальная камера двойная с датчиками на 32 Мп и 16 Мп.

Емкость аккумуляторов новинок — 3800 мА·ч (Nova 8) и 4000 мА·ч (Nova 8 Pro). Поддерживается быстрая зарядка мощностью 66 Вт — на полную зарядку аккумуляторов уходит около 35 минут. Оба смартфона оснащены встроенными сканерами отпечатков пальцев и поддерживают 10-битное представление цвета.

Оснащение Nova 8 включает Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1 и обычный приемник GPS. В оснащение Nova 8 Pro входят Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 и двухдиапазонный приемник GPS. Оба смартфона оборудованы модемом 5G, NFC, портом USB-C, есть поддержка двух SIM. Аппараты функционируют под управлением операционной системы Android 10 без сервисов Google с фирменным пользовательским интерфейсом EMUI 11.

Стоимость модели Huawei Nova 8 начинается с 505 долларов, Nova 8 Pro — с 610 долларов. Предварительный заказ открыт, продажи стартуют 30 декабря.