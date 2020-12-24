Huawei представила обновленные ноутбуки MateBook D процессорами Intel Tiger Lake

Компания Huawei представила обновленные портативные компьютеры линейки MateBook D, построенные на аппаратной платформе Intel. Были представлены модели MateBook D 14 и MateBook D 15 2021 Edition.

Ноутбуки оснащены дисплеями размером соответственно 14 и 15,6 дюйма по диагонали. В обоих случаях применены панели формата Full HD (1920 × 1080 пикселей). Заявлено 100% охвата цветового пространства sRGB.

Huawei MateBook D построены на базе процессоров Intel Tiger Lake. Доступны модификации с четырехъядерными процессорами Core i5-1135G7 (2,4–4,2 GHz) и Core i7-1165G7 (2,8–4,7 GHz). Объем оперативной памяти составляет 16 Gb, вместимость твердотельного накопителя — 512 Gb. Обработкой графики в зависимости от комплектации занимается интегрированный ускоритель Intel Iris Xe или дискретный видеоадаптер NVIDIA GeForce MX450. В оснащение входят адаптер беспроводной связи Wi-Fi 6, порты USB Type-C, USB 3.2 Gen1, USB 2.0, интерфейс HDMI, стандартное 3,5-мм аудиогнездо и сканер отпечатков пальцев. Толщина корпуса MateBook D 15 составляет 16,9 мм, вес — 1,56 кг. 14-дюймовая модель: 15,9 мм и 1,38 кг соответственно.

Стоимость ноутбуков Huawei MateBook D:

MateBook D 14

Core i5 – 765 долларов;

Core i7, GeForce MX450 – 980 долларов.

MateBook D 15

Core i5 – 765 долларов;

Core i5, GeForce MX450 – 840 долларов;

Core i7, GeForce MX450 – 980 долларов.

Предварительный заказ уже открыт, а реальные продажи стартуют 1 января 2021 года.