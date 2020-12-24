Huawei представил свой первый лидар для самоуправляемых автомобилей

Компания Huawei выходит на новый для себя перспективный рынок. Китайский гигант представил свой первый лидар, предназначенный для самоуправляемых автомобилей. Объем производства нового продукта на первом этапе составит около 100 тыс. экземпляров в год.

Лидары являются одним из основных компонентов современных комплексов самоуправления для автомобилей. Такие модули посредством лазерного излучателя сканируют окружающее пространство, что позволяет получать точную трехмерную карту расположения объектов вокруг машины.

Устройство обеспечивает угол поля зрения до 120° по горизонтали и до 25° по вертикали. При этом достигается угловая разрешающая способность 0,25° и 0,26° соответственно. Дальность обнаружения объектов зависит от их отражательной способности. В частности, при отражательной способности 10% дальность действия достигает 150 м, а при отражательной способности сканируемого объекта на уровне 50% — 200 м.

Отмечается, что разработка решения началась в 2016 году. В настоящее время устройство уже готово к серийному производству. Первым заказчиком выступила группа BAIC (Beijing Automotive) — китайская государственная холдинговая компания, объединяющая несколько автомобилестроительных и машиностроительных предприятий.