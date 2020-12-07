Huawei открыла первый магазин с виртуальным помощником AR Panda

Компания Huawei 6 декабря официально открыла свой новый флагманский магазин в Чэнду (Китай).

В новом магазине Huawei впервые представила виртуального помощника AR Panda, которого пользователи смогут увидеть, используя свой смартфон. AR Panda может работать в качестве консультанта, знакомя посетителей с различными продуктами Huawei.

Помимо покупки новых продуктов, флагманский магазин предлагает опробовать новые умные продукты и различные товары. К ним относятся очистители воздуха, пылесосы, умные шкафы для обуви и вещей и прочие устройства умного дома.

Компания также предлагает набор аксессуаров других брендов в сочетании с облачными сервисами.