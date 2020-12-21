Huawei HiCar Smart Screen — умный экран для автомобилей

Компания Huawei анонсировала умный экран для автомобильный HiCar Smart Screen. Это первый автомобильный экран, который поддерживает платформу Huawei HiCar.

Новинка выполнена на матрице IPS, имеет размер 8,9 дюйма по диагонали и обладает разрешением 1920 × 720 пикселей. Ширина рамки составляет 6 мм, соотношение сторон — 8:3. Яркость достигает 700 кд/м2, обеспечивается 72% охвата цветового пространства NTSC. Также на экране есть антибликовое покрытие.

Во фронтальной части устройства расположена камера для совершения звонков в режиме видеосвязи. Основная камера позволяет записывать видео разрешением 2160 x 1440 пикселей, а оптика обеспечивает угол поля зрения в 135 градусов. Благодаря интегрированному датчику освещенности параметры изображения автоматически оптимизируются в зависимости от текущих условий.

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Устройство уже поддерживает более 30 приложений, включая навигационные, такие как Baidu Maps и Gaode Map, а также музыкальные, такие как Himalaya FM. Новинка поддерживает голосовое управление и управление жестами. Экран также можно подключить к автомобильной стереосистеме. Есть адаптеры беспроводной связи Wi-Fi и Bluetooth для обмена данными со смартфоном. Новинка может быть установлена на фронтальной панели любого автомобиля. Крепление позволяет установить экран в нужном положении.

Стоимость Huawei HiCar Smart Screen составляет ориентировочно 260 долларов. Продажи начнутся 8 января.