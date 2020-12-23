Huawei Enjoy 20 SE: 6,67″ дисплей и аккумулятор 5000 мА•ч за 199 долларов

Помимо серии Nova 8 компания Huawei представила новый доступный смартфон Enjoy 20 SE. Аппарат оснащен 6,67-дюймовым дисплеем разрешением Full HD+ (1080 x 2400 пикселей) с вырезом в центральной верхней части для фронтальной камеры. Соотношение сторон экрана составляет 20:9, при этом дисплей занимает 90,3% площади лицевой панели.

В качестве аппаратной платформы используется восьмиядерный процессор MediaTek Dimensity 700, поддерживающий работу в сетях пятого поколения. Объем оперативной памяти составляет 4 или 8 Gb, емкость флеш-накопителя — 128 Gb с возможностью расширения за счет карты microSD. Основная камера с датчиками изображения разрешением 48, 8, 2 и 2 Мп. Фронтальная камера – 16 Мп.

Huawei Enjoy 20 SE получил большой аккумулятор емкостью 5000 мА·ч с поддержкой 22,5-ваттной подзарядки. Производитель утверждает, что 10-минутная зарядка позволит смотреть видео на смартфоне в течение 2 часов.

В оснащение входят адаптер Bluetooth 5.1, приемник GPS/BeiDou/Galileo/ГЛОНАСС, порт USB Type-C и 3,5-мм гнездо для наушников. Сканер отпечатков пальцев встроен в кнопку включения на правой грани. Габариты составляют 165,65 × 76,88 × 9,26 мм, вес — 206 гр. Применяется операционная система Android 10, дополненной надстройкой EMUI 10.1.

Версия Huawei Enjoy 20 SE с 4/128 Gb памяти оценена в 198 долларов, а версия с 8/128 Gb будет предложена за 229 долларов. Продажи начнутся с 15 января.