28.12.2020

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Huawei AppGallery стал доступен на ПК

Huawei AppGallery

Магазин приложений Huawei AppGallery стал доступен на ПК. Разработчики отмечают, что по сравнению с другими магазинами для ПК, AppGallery предлагает больше возможностей для удовлетворения требований пользователей.

Доступны пять разделов:

  • Explore;
  • Office;
  • Classifications;
  • Management;
  • Settings.

Раздел Explore включает наиболее популярные приложения, а также показывает новинки недели и прочий контент. В категории Office представлено программное обеспечение, связанное с офисными работами. Classifications позволяет искать приложения в разных категориях. Раздел Management помогает пользователям управлять программным обеспечением, предоставляет варианты обновления и удаления. Settings — настройки вашей учетной записи.

В настоящее время приложение доступно только для китайских пользователей.

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