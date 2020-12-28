Huawei AppGallery стал доступен на ПК
Магазин приложений Huawei AppGallery стал доступен на ПК. Разработчики отмечают, что по сравнению с другими магазинами для ПК, AppGallery предлагает больше возможностей для удовлетворения требований пользователей.
Доступны пять разделов:
- Explore;
- Office;
- Classifications;
- Management;
- Settings.
Раздел Explore включает наиболее популярные приложения, а также показывает новинки недели и прочий контент. В категории Office представлено программное обеспечение, связанное с офисными работами. Classifications позволяет искать приложения в разных категориях. Раздел Management помогает пользователям управлять программным обеспечением, предоставляет варианты обновления и удаления. Settings — настройки вашей учетной записи.
В настоящее время приложение доступно только для китайских пользователей.