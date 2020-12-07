HP ZBook Firefly G8: ноутбук с процессором Intel Tiger Lake и поддержкой 5G

Компания HP анонсировала портативные компьютеры ZBook Firefly G8, которые могут применяться в качестве мобильных рабочих станций. Будут предложены вариантами с операционной системой Windows 10 и программной платформой FreeDOS 3.0.

Устройства используют процессор Intel Core i5 или Core i7 поколения Tiger Lake, работающий в связке с оперативной памятью DDR4-3200 объемом до 64 Gb. Вместимость твердотельного накопителя PCIe NVMe составляет до 512 Gb. За обработку графики в зависимости от комплектации отвечает контроллер Intel Iris Xe или ускоритель NVIDIA T500.

Покупателям будут предложены модификации ZBook Firefly G8 с дисплеем размером 14 и 15,6 дюйма по диагонали. В первом случае разрешение составляет Full HD (1920 × 1080 пикселей), во втором — Full HD или 4К (3840 × 2160 пикселей). Также будут доступны версии с поддержкой сенсорного управления. В оснащение входят адаптеры Wi-Fi 6 и Bluetooth 5, опциональный модуль 5G, аудиосистема Band скоростных порта Thunderbolt 4 на основе разъема USB Type-С.

Продажи HP ZBook Firefly G8 начнутся в этом месяце. Стоимость пока не названа.