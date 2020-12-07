07.12.2020

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HP представила семейство ноутбуков EliteBook 800 G8 на процессорах Tiger Lake

HP EliteBook 800 G8

Компания HP представила семейство портативных компьютеров бизнес-класса EliteBook 800 G8, построенных на аппаратной платформе Intel Tiger Lake с процессорами Core 11-го поколения.

Анонсированы модели HP EliteBook 830 G8, EliteBook 840 G8 и EliteBook 850 G8, оснащенные экраном с диагональю 13,3, 14 и 15,6 дюйма соответственно. А также 13,3-дюймовая версия EliteBook x360 830 G8, крышка которой может откидываться на 360 градусов для перевода устройства в планшетный режим с сенсорным управлением. Дисплей у всех версий обладает разрешением 1920 × 1080 пикселей.

HP EliteBook 800 G8

HP предложит комплектации с процессором Core i5 и Core i7. За графику отвечает ускоритель Intel Iris Xe, а 15,6-дюймовая модель может также комплектоваться видеокартой NVIDIA GeForce MX450. Объем оперативной памяти DDR4-3200 составляет до 64 Gb (до 32 Gb у трансформируемой модели). Возможна установка твердотельного накопителя PCIe NVMe вместимостью до 2 Tb.

Оснащение включает адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5, опциональный модуль 4G или 5G, стереодинамики, по два порта Thunderbolt 4 и USB 3.1 Gen1 Type-A, интерфейс HDMI 2.0 и стандартное аудиогнездо.

Стоимость ноутбуков HP EliteBook 800 G8 пока не сообщается, в продажу они поступят до конца месяца.

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