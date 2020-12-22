Hisense A7 — смартфон с дисплеем E-Ink и поддержкой 5G

Компания Hisense представила в Китае устройство «Hisense 5G reading mobile phone A7» — это смартфон с поддержкой 5G, в котором вместо обычного ЖК-экрана используется дисплей E-Ink.

Дисплей E-Ink характеризуется диагональю 6,7 дюйма с пиксельной плотностью 300 PPI (точек на дюйм). Предусмотрено четыре режима работы экрана: динамический (с повышенной отзывчивостью), классический (как у электронной книги), «отбеливания» (с повышенной контрастностью, когда темные тона становятся темнее, а светлые — светлее) и темный режим с подсветкой для чтения ночью. Страницы можно перелистывать клавишами регулировки громкости.

Hisense A7 построен на процессоре Unisoc Tiger T7510, чип содержит восемь ядер с тактовой частотой до 2,0 GHz, графический ускоритель PowerVR GM 9444 и модем 5G с поддержкой NSA/SA. Объем оперативной памяти составляет 6 Gb, вместимость флеш-накопителя — 128 Gb.

За питание отвечает аккумуляторная батарея емкостью 4770 мА·ч, поддерживается быстрая зарядка мощностью 18 Вт. Есть две камеры (фронтальная используется для разблокировки по лицу), порт USB-C, стандартное гнездо для наушников, предусмотрен сканер отпечатков пальцев на задней панели. Установлена операционная система Android 10 со специально адаптированным пользовательским интерфейсом.

Стоимость Hisense A7 составляет 305 долларов.