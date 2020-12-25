Google запустил традиционный новогодний сайт «Радар Санта-Клауса» с играми

В преддверии новогодних праздников компания Google запустила свой традиционный новогодний сайт, на котором можно отследить перемещение Санта-Клауса по всему миру. Кроме этого, на сайте santatracker.google.com еще можно поиграть в увлекательные мини-игры.

На сайте «Радар Санта-Клауса» можно увидеть, где он находится и что делает в текущий момент. За последнее время Санта успел доставить более 2 млрд. подарков. Учитывая условия пандемии, сказочный бородач вооружился защитной маской.

Также можно посетить его сказочную деревушку, где представлено почти три десятка самых разных мини-игр на праздничную тематику. Для маленьких пользователей есть разнообразные раннеры, викторины, раскраски, музыкальные игры и многое другое. Некоторые интерактивы помогут детям изучить программирование, узнать о новогодних традициях разных стран и т.д. Кроме того, есть небольшие материалы про безопасность в интернете.