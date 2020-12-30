Google планирует добавить в поисковую выдачу видео из TikTok и Instagram

Стало известно о тестировании новой функции в мобильном приложении Google, которая будет включать в поисковые запросы видео из TikTok и Instagram. Об этом пишет издание TechCrunch.

Новая функция – это результат теста, который Google запустила в 2019 году. Тогда компания впервые представила «Короткие видеоролики» в Google Discover — персонализированный канал, который находится в мобильном приложении Google и слева от главного экрана на некоторых Android-устройствах.

Внедрение этой функции может помочь Google привлечь новую аудиторию. Для поисковой выдачи видеороликов из TikTok и Instagram в приложении будет выделена отдельная лента «Короткие видео» (Short videos). При клике на предложенные ролики пользователь будет попадать в веб-версию соответствующей платформы. Это сделано для того, чтобы пользователи оставались в поисковике. В любой момент можно вернуться на страницу поиска нажав кнопку «Назад».

Google отказалась официально комментировать свои планы по развитию и внедрению данной функции, но официальный представитель компании подтвердил TechCrunch, что в настоящее время функция работает на мобильных устройствах в пилотном режиме.