Google Photos получил новую функцию – «кинематографические фотографии»

Компания Google анонсировала новую функцию для своего сервиса Google Photos (Google Фото). Разработчики называют новую функцию «кинематографическими фотографиями». Компания хочет, чтобы вы пережили свои воспоминания более ярким и реалистичным образом.

Функция позволяет придавать 3D-эффект фотографиям. Она будет работать в разделе «Воспоминания» — кинематографические фотографии в последних лучших моментах в верхней части сетки фотографий. Также можно делиться ими, отправляя их как видеоролики своим родным и близким.

Используется машинное обучение для прогнозирования глубины изображения и создания трехмерного представления сцены, даже если исходное изображение не включает информацию о глубине с камеры.

Новая функция будет постепенно распространяться среди пользователей Google Photos в течение следующего месяца. Кроме того, сервис получил несколько новых дизайнов коллажей, «более богатые, художественно оформленные макеты», которые заполняются и стилизованы с использованием искусственного интеллекта.