16.12.2020

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Google Photos получил новую функцию – «кинематографические фотографии»

Google Photos

Компания Google анонсировала новую функцию для своего сервиса Google Photos (Google Фото). Разработчики называют новую функцию «кинематографическими фотографиями». Компания хочет, чтобы вы пережили свои воспоминания более ярким и реалистичным образом.

https://storage.googleapis.com/gweb-uniblog-publish-prod/original_images/E801_Photos_Memories_GIF_04_Comparison_v02_4.gif

Функция позволяет придавать 3D-эффект фотографиям. Она будет работать в разделе «Воспоминания» — кинематографические фотографии в последних лучших моментах в верхней части сетки фотографий. Также можно делиться ими, отправляя их как видеоролики своим родным и близким.

https://storage.googleapis.com/gweb-uniblog-publish-prod/original_images/E801_Photos_Memories_GIF_03_Cinematic_v02_1.gif

Используется машинное обучение для прогнозирования глубины изображения и создания трехмерного представления сцены, даже если исходное изображение не включает информацию о глубине с камеры.

Новая функция будет постепенно распространяться среди пользователей Google Photos в течение следующего месяца. Кроме того, сервис получил несколько новых дизайнов коллажей, «более богатые, художественно оформленные макеты», которые заполняются и стилизованы с использованием искусственного интеллекта.

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