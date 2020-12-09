Google открыла доступ к универсальной операционной системе Fuchsia

Компания Google четыре года назад объявила о создании новой операционной системы под названием Fuchsia OS. Проект до сих пор находится в стадии развития. Теперь Google сделала его открытым — предлагать какие-либо изменения, которые могут быть внесены в ОС для ее улучшения, смогут все представители сообщества разработчиков.

В рамках проекта по разработке новой операционной системы Google намерена создать универсальную программную платформу, которая будет подходить для использования на устройствах разного типа. Уникальность платформы заключается в том, что в ее основе находится микроядро Zircon, а не Linux. Благодаря этому ОС может использоваться в разных типах устройств, начиная от смартфонов и заканчивая персональными компьютерами. Еще в прошлом году Google запустила официальный веб-сайт Fuchsia.dev, где опубликована детальная информация о новой операционной системе.

В планах компании — создание фреймворка для драйверов устройств с возможностью обновления отдельно от ядра и улучшение производительности файловых систем. Кроме того, разработчики намерены повысить уровень производительности файловых систем, а также расширить средства ввода для людей с ограниченными возможностями.

«Мы создали новые общедоступные списки рассылки для обсуждения проекта, добавили модель управления для понимания, как принимаются стратегические решения, и открыли систему отслеживания проблем, чтобы все участники могли видеть, над чем работают», — говорится в Google Open Source Blog.

Компания отмечает, что Fuchsia OS призвана уделять особое внимание безопасности пользователей и высокой производительности. Безопасность обеспечивает продвинутая система sandbox-изоляции, в которой новые процессы не только не имеют доступ к элементам ядра, но также не могут выделять память и осуществлять выполнение кода.

Для помощи разработчиков, Google выпустила подробное руководство по использованию официального эмулятора операционной системы на компьютерах под управлением macOS и Linux.