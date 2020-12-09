Google назвал ТОП-100 самых напеваемых песен по всему миру

Компания Google рассказала о самых напеваемых песнях уходящего 2020 года по всему миру. Рейтинг был составлен на основе данных функции Hum to Search, появившейся в Google Assistant в октябре. С помощью нее можно найти песню, мотив которой прочно засел в голове — без имени исполнителя, названия и даже слов. Для этого необходимо просто напеть или насвистеть мотив.

Лидером ТОП-100 стала ковбойская композиция Old Town Road американского рэпера Lil Nas X. На втором месте хит Never — Gonna Give You Up Рика Эстли (композиция 87-го года!). «Бронзу» получила песня Dance Monkey австралийской певицы Tones and I.

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С полным списком можно ознакомиться на специальном сайте.