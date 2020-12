Google Camera Go получила расширенную поддержку HDR

Компания Google начала распространение новой функции для упрощенного приложения Google Camera, ориентированного на бюджетные смартфоны Android.

Запуск поддержки расширенного динамического диапазона HDR, который позволяет повысить качество фотографий в сложных условиях освещения, команда Google подтвердила еще в октябре.

Camera Go keeps getting better. We’re bringing HDR to more #Android devices, allowing you to capture photos with crisper details and richer color at any time of day. pic.twitter.com/mk8uByB6bK

— Android (@Android) December 17, 2020