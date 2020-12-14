14.12.2020

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Gmail теперь позволяет редактировать документы Office прямо из вложений электронной почты

Google Gmail Office

Компания Google упростила возможность работы с файлами Microsoft Office. Теперь документы Word, PowerPoint и Excel, прикрепленные к письмам, можно редактировать прямо в почте Gmail.

В облачном офисе Google Workspace (бывший G Suite) уже реализована совместимость с форматами файлов офисного пакета Microsoft. Ранее документы было необходимо импортировать в Google Drive, чтобы редактировать или изменять их, а во вложениях электронной почты такие документы можно было только просматривать.

Теперь Gmail позволяет открывать и работать с документами Microsoft Office напрямую — как с любым другим текстовым файлом, электронной таблицей или презентацией в Google Docs. При этом новая функция редактирования не конвертирует файлы Office в Google Docs, сохраняя исходный формат файла.

Кроме того, Google запустила новый улучшенный конвертер для Google Workspace, который предназначен для более простого импорта макросов из документов Excel в Sheets. Также отмечается, что компания работает над улучшенной поддержкой ориентации документов и изображений в Google Docs.

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