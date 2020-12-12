Гигиеническая стирка и превосходный результат вместе со стиральными машинами Samsung Qdrive

Для тех, кто предпочитает тратить, свое свободное время на себя и своих близких, но также стремиться обеспечить идеальную чистоту и порядок, Samsung представляет стиральную машину Qdrive.

Благодаря силе двойного вращения, стиральные машины с новой технологией, позволяют сократить время стирки почти вдвое. Так, основной корпус барабана внутри машины вращается в одну сторону, а задняя стенка в другую, за счет чего основные программы становятся короче. Экспертиза компании Intertek, специализирующейся на независимых испытаниях, показала, что стиральная машина с технологией Q-Drive потребляет на 20% меньше электроэнергии и экономит до 50% времени по сравнению с аналогичной моделью Samsung без этой технологии. Так, например, благодаря циклу Стирка+Сушка Ваша одежда будет готова менее чем за час. Qdrive отстирает, отожмет и высушит вашу одежду всего за 59 минут, и вы сразу сможете воспользоваться чистой одеждой.

Нередко после стирки мы можем обнаружить, что на вещах имеются остатки порошка или моющего средства. Причины могут быть разные: не эффективное моющее средство, перегрузка белья, слишком большое количество «химии» и т.д. Такие «разводы порошка» могут стать причиной аллергии и дискомфорта, поэтому, обычно мы просто производим дополнительное полоскание вещей, на что тратим воду и электричество, да и время. Стиральные машины Qdrive оснащены специальным генератором Eco Bubble. Он превращает в активную пену любое средство и пузырьки проникая непосредственно в структуру ткани, эффективно удаляют все имеющиеся загрязнения. Наряду с генератором EcoBubble, функция интенсивного замачивания помогает справится даже с самым трудными загрязнениями с поражающей безупречностью без разводов, остатков порошка — отличный результат с минимальными затратами.

Qdrive — очень «умный» агрегат, он не только заботится о загрязнениях на вашей одежде, но также поддерживает чистоту в самой стиральной машине. Так при помощи функции Eco Drum Clean со стенок барабана удаляется 99.9% бактерий и предотвращается появление посторонних запахов. Чистка осуществляется только за счет сильной пульсирующей струи без использования моющего средства. Таким образом, стиральная машина, сама предупредить вас о необходимости чисти, выведя информацию на дисплей, и сама себя очистит. Дополнительно, стиральная машина оснащена множеством новейших датчиков, усовершенствованных функций, благодаря которым, Qdrive действительно превратилась в чудо инженерной мысли. Например, в нее встроен датчик протечки воды. Так датчик AquaProtect сможет вовремя распознать поломку и защитить дом от протечки даже по минимальному количеству воды. А технология VRT-M поможет существенно снизить уровень рабочего шума и вибраций во время стирки. Так как система с 3-мерным датчиком вибраций балансирует барабан с помощью 14 шариков из нержавеющей стали, вращающихся в направлении, противоположном вращению барабана с загрузкой, снижая уровень рабочего шума.

Одним из важных преимуществ данной стиральной машины является наличие функции обработки паром. Опция Hygiene Steam обеспечивает полную гигиеническую очистку белья. Благодаря специальной разработке Samsung, подача пара происходит со дна барабана, поэтому за короткое время паром насыщается максимальное количество белья. Горячий пар легко проникает вглубь волокон, убивая патогенные микроорганизмы и грибки, а также устраняя запахи. Таким образом, одежда освежается и дезинфицируется даже более эффективно, чем при обычной стирке. Hygiene Steam помогает уничтожит почти 99.9% аллергенов и всевозможных бактерий, что подтверждено исследованиями компанией Intertek.

Плюс паровой очистки в том, что подвергать действию пара можно даже те вещи, которые нельзя стирать, например, пиджак, пальто или пуховую зимнюю куртку. Qdrive может позаботиться даже о самых тонких и деликатных материалах. Так благодаря стирки паром, вам больше не придется стирать вручную вещи из натурального шелка или шерсти.

Дополнительную информацию о стиральных машинах Samsung Qdrive можно получить в сети магазинов Baku Electronics, Irşad Electronics, Kontakt Home, Maxi.Az, Soliton, Optimal и World-Telecom.