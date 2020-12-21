Fortinet приобретает компанию Panopta, новатора в области мониторинга и восстановления сетей

Компания Fortinet объявляет о поглощении компании Panopta, предоставляющей инновационную SaaS-платформу, обеспечивающую полную прозрачность и автоматизированное управление состоянием корпоративной сети, включая серверы, сетевые устройства, контейнеры, приложения, базы данных, виртуальные устройства и облачную инфраструктуру.

«Учитывая сложный и распределенный характер многих ИТ-сред, организациям необходима высокопроизводительная и безопасная сеть для успешного выполнения инициатив в контексте цифрового бизнеса. С конвергенцией безопасности и сети посредством сетевого подхода, основанного на безопасности, организации могут получить возможности подключения и производительность, которые крайне важны для защиты современных гиперсвязанных предприятий. Приобретение компании Panopta позволит нам дополнить наши лучшие в своем классе предложения по обеспечению безопасности SaaS-платформой, которая обеспечивает дополнительную прозрачность и гибкое восстановление сети для гибридных сред, включая периферийные и облачные сети, для достижения еще большей безопасности и эффективности бизнеса» — отмечает Кен Кси (Ken Xie), основатель, председатель совета директоров и главный исполнительный директор компании Fortinet.

Клиенты активизируют свои инициативы в области цифровых инноваций, и пользовательский опыт определяет успех приложения. Обеспечение 100% работоспособности инфраструктуры крайне важно. Облачное решение Panopta предоставляет полную картину функционирования каждой службы, сетевого устройства и приложения в любом развертывании, будь то контейнеры, облако, локальная или гибридная среда. Fortinet Security Fabric в сочетании с масштабируемой платформой сетевого мониторинга и диагностики Panopta позволяет Fortinet предлагать бизнесу наиболее полное решение для управления сетью и безопасностью операций.

Ожидается, что помимо дальнейшего повышения безопасности и производительности гибридной сетевой инфраструктуры клиентов, комбинированное решение улучшит мониторинг в реальном времени и повысит эффективность инфраструктуры, на которой работают службы безопасности Fortinet, в том числе облачные. Кроме того, интеграция автоматизированного управления инцидентами Panopta с нашей платформой SOAR может предоставить ИТ-специалистам единое представление платформы для диагностики и устранения инцидентов, связанных с состоянием сети в реальном времени.

С приобретением Panopta Fortinet предоставит самую полную в отрасли сетевую платформу, основанную на безопасности, добавив новые возможности в области мониторинга, обнаружения и реагирования на инциденты в сети.

Финансовые детали сделки не раскрываются.