Фильмы про Джеймса Бонда стали доступны бесплатно для пользователей YouTube в США

Премьера нового фильма про Джеймса Бонда «Не время умирать» была снова отложена до 2 апреля 2021 года в связи с пандемией коронавируса.

Команда видеосервиса YouTube совместно с киностудией MGM решила сделать подарок поклонникам «Бондианы». 19 фильмов кинофраншизы о Джеймсе Бонде стали доступны для жителей США на видеохостинге YouTube. Пользователи смогут посмотреть картины бесплатно до конца декабря. Их можно найти в секции Free to Watch в YouTube Movies. Просмотр фильмов без рекламы доступен для владельцев подписки YouTube Premium.

Первая часть «Бондианы» вышла в 1962 году. За все время существования кинофраншизы роль агента 007 исполнили многие выдающиеся актеры.