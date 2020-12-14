Еще больше интернета и минут по старой цене для тарифов Klass от Bakcell

Отныне, в рамках обновленных тарифов Klass, Bakcell предлагает еще больше интернета и минут, обеспечивая дополнительные удобства и еще большую потребительскую ценность для абонентов компании.

Теперь абонентам предлагается возможность получить гораздо больше интернета и минут по той же доступной цене, и продолжить пользоваться превосходным клиентским опытом и полным потенциалом самой быстрой и высококачественной мобильной сети в стране:

«Klass 10» (бывший Klass XL): 2 ГБ интернета и 300 минут для звонков по всей стране (вместо 1 ГБ и 250 минут) за 10 манатов в месяц;

«Klass 25» (бывший «Klass XXL»): 800 минут для звонков внутри сети и 250 минут для звонков вне сети и целых 15 ГБ Интернета (вместо 2 ГБ) за 25 манатов в месяц;

«Klass 50» (бывший «Klass 3XL»): 2500 минут для звонков внутри сети и 500 минут для звонков вне сети вместе с 20 ГБ интернета (вместо 10 ГБ) и 2 ГБ в роуминге (вместо 1 ГБ) за 50 манатов в месяц.

«Klass 5» (бывший «Klass L»): 100 минут по всей стране и 500 МБ (вместо 200 МБ) интернета каждый месяц всего за 5 манатов.

Кроме того, Bakcell представила новый тариф «Klass 15» с 450 минутами для звонков по всей стране и 5 ГБ Интернета за 15 манатов в месяц.

Более подробную информацию о новых тарифах Klass можно получить на странице https://www.bakcell.com/klass/ru/klass

«Мы постоянно работаем над улучшением клиентского опыта, учитывая потребности современных пользователей мобильной связи. Наши абоненты, пользующиеся тарифами «Klass», отныне будут получать гораздо больше интернет-трафика и минут по той же цене и продолжать пользоваться самой быстрой мобильной сетью в Азербайджане на еще более выгодных условиях. Обновленные тарифы «Klass» стали одним из самых привлекательных, ценных и удобных предложений на всем местном рынке», отметил Рейнхард Зуба, коммерческий директор Bakcell.

Со всеми тарифами Klass абоненты получают неограниченное количество текстовых сообщений WhatsApp БЕСПЛАТНО. Пользователи Klass 50 получают полное и неограниченное использование WhatsApp бесплатно.