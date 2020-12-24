ESET удостоена высшего звания «Стратегический лидер» в рейтинге AV-Comparatives

Компания ESET получила наивысший рейтинг «Стратегический лидер» по результатам сравнительных испытаний корпоративных продуктов для безопасности Endpoint Prevention & Response (EPR) Test 2020. Комплексное тестирование проведено независимой австрийской лабораторией AV-Comparatives. ESET представила на тест комплект продуктов, включающий расширенную защиту рабочих станций ESET Endpoint Security под управлением консоли ESET PROTECT и EDR-решение ESET Enterprise Inspector.

Отчет AV-Comparatives объединяет результаты теста на предотвращение и реагирование на киберугрозы и данные об общей стоимости владения ПО. В ходе испытаний продукты девяти международных вендоров подверглись 49 целевым атакам.

В дополнение к тестированию эксперты AV-Comparatives разработали систему EPR CyberRisk Quadrant. Она учитывает эффективность продуктов для предотвращения инцидентов, расчетную экономию в результате этого, а также расходы на покупку ПО и затраты, понесенные из-за ложных срабатываний. Это позволяет потенциальным пользователям видеть полную стоимость владения протестированным продуктом. Рейтинг разбит на три категории: «Стратегический лидер», «Визионер киберрисков» и «Сильный вызов».

О победе ESET объявил директор и основатель AV-Comparatives Андреас Клементи: «ESET получила наивысший общий балл за предотвращение и реагирование на угрозы, а также показала выдающиеся результаты обнаружения и широкие возможности отчетности. Согласно результатам теста, продукты ESET имеют наименьшую совокупную стоимость владения среди всех оцениваемых решений, что обеспечило компании позицию «Стратегического лидера»».

Наивысшие баллы продукты ESET получили в проверках активных и пассивных ответов на каждую угрозу, а также в тесте комбинированных возможностей предотвращения и реагирования в течение 24 часов (98%, 100% и 99% соответственно). Как указано в отчете AV-Comparatives, продукты ESET исключительно хорошо справились с угрозами, в частности, до того, как вредоносное ПО распространялось в пользовательской среде. Положительно отмечена легкость использования консоли управления и удобство работы с данными для аналитиков ИБ.