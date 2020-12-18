Epic Games Store в течение суток бесплатно отдает Oddworld: New ‘n’ Tasty!

В Epic Games Store стартовал второй день праздничной раздачи. На этот раз бесплатно отдают игру Oddworld: New ‘n’ Tasty!

Oddworld: New ‘n’ Tasty! – это ремейк оригинальной Oddworld: Abe’s Odyssey, вышедшей в 1997 году. Главный герой — раб-мудокон по имени Эйб, который сбегает с фабрики, где работников пускают на убой, и отправляется на поиски соплеменников, пытаясь освободить их всех. Постепенно Эйб открывает в себе способность к телепатии и контролю над другими существами.

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Забрать игру можно в течение суток, до 20:00 по бакинскому времени 19 декабря.

Какая игра станет бесплатной на следующий день — неизвестно.