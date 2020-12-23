23.12.2020

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Epic Games Store бесплатно раздает Metro 2033 Redux

Epic Games Store

В Epic Games Store продолжается ежедневная раздача 15 бесплатных игр. Шестой бесплатной игрой стала Metro 2033 Redux.

Metro 2033 Redux — это обновленная версия оригинальной «Метро 2033» от 4A Games с графическими улучшениями. Также в игру добавлены различные геймплейные нововведения вроде оглушения врагов и локации на поверхности.

Забрать проект можно до 20:00 по бакинскому времени 23 декабря.

Следующей бесплатной игрой, согласно утечке, станет Tropico 5.

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