Epic Games Store бесплатно раздает Metro 2033 Redux
В Epic Games Store продолжается ежедневная раздача 15 бесплатных игр. Шестой бесплатной игрой стала Metro 2033 Redux.
Metro 2033 Redux — это обновленная версия оригинальной «Метро 2033» от 4A Games с графическими улучшениями. Также в игру добавлены различные геймплейные нововведения вроде оглушения врагов и локации на поверхности.
Забрать проект можно до 20:00 по бакинскому времени 23 декабря.
Следующей бесплатной игрой, согласно утечке, станет Tropico 5.