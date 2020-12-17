Epic Games Store бесплатно отдает Cities Skylines — игру можно забрать в течение суток

В Epic Games Store стартовала раздача бесплатных игр — в течение ближайших двух недель каждый день в магазине будут бесплатно отдавать по одному проекту. Аналогичная акция проходила в прошлом году.

Первой бесплатной игрой стала Cities Skylines — градостроительный симулятор. Его можно бесплатно забрать до 19:00 по бакинскому времени 18 декабря.

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Какую игру отдадут бесплатно завтра — это тайна.

Также в магазине стартовала новогодняя распродажа со скидками до 75% и купоном на вышедшие игры.