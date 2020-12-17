Epic Games Store бесплатно отдает Cities Skylines — игру можно забрать в течение суток
В Epic Games Store стартовала раздача бесплатных игр — в течение ближайших двух недель каждый день в магазине будут бесплатно отдавать по одному проекту. Аналогичная акция проходила в прошлом году.
Первой бесплатной игрой стала Cities Skylines — градостроительный симулятор. Его можно бесплатно забрать до 19:00 по бакинскому времени 18 декабря.
Какую игру отдадут бесплатно завтра — это тайна.
Также в магазине стартовала новогодняя распродажа со скидками до 75% и купоном на вышедшие игры.