Electronic Arts покупает Codemasters за 1,2 млрд. долларов

Издательство Electronic Arts договорилось о приобретении компании Codemasters. Сумма сделки, которую планируют закрыть в первом квартале 2021 года, составила 1,2 млрд. долларов.

Покупку прокомментировал председатель Codemasters Герхард Флорин (Gerhard Florin), отметив, что обе компании имеют общие амбиции в дальнейшем продвижении гоночных игр.

«‎Индустрия продолжает расти. Жанр гонок также постоянно развивается. Вместе наши команды смогут стать у руля новой эры гоночных игр. После покупки Codemasters мы не только расширим наши существующие серии, но и создадим новые, прорывные проекты», — заявил глава EA Эндрю Уилсон (Andrew Wilson).

Изначально на покупку Codemasters претендовало другое крупное издательство — Take-Two. В начале ноября 2020 года студии уже успели договориться о сделке, которая оценивалась примерно в 994 млн. долларов.

Британская Codemasters известна по таким гоночным сериям, как Micro Machines, DiRT, GRID, Colin McRae Rally и F1.