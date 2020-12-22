Эксперты назвали Huawei Mate 40 Pro+ лучшим камерофоном в мире

Эксперты DxOMark опубликовали обзор основной камеры смартфона Huawei Mate 40 Pro+, который на данное время стал лидером рейтинга. Его результат составляет 139 баллов. До него лучшей считалась модель Mate 40 Pro, которая переместилась на второе место (136 баллов). На третьем — Xiaomi Mi 10 Ultra (133 балла).

Специалисты DxOMark хвалят камеру Mate 40 Pro+ за широкий динамический диапазон в любых условиях съемки, хорошие цвета и баланс белого при съемке на улице и в помещении, превосходную детализацию, быстрый и стабильный автофокус в большинстве условий съемки и низкий уровень шума при съемке сверхширокоугольной камерой.

Минусы — при съемке встречаются различные артефакты, малая глубина резкости, периодические сбои при фокусировке на объектах на переднем плане. Картинка с предпросмотра часто отличается от готового снимка, есть различия в резкости между видеокадрами, особенно при слабом освещении.

В целом, специалисты DxOMark перечислили гораздо больше плюсов камеры смартфона, чем минусов (обычно они распределяются в пропорции примерно 50/50).