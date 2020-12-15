DJI представил обновленную версию квадрокоптера Mavic 2 Enterprise Advanced

Китайская компания DJI представила новую версию квадрокоптера Mavic 2 Enterprise Advanced. Новинка получила множество улучшений производительности по сравнению с его предшественником.

DJI Mavic 2 Enterprise Advanced был разработан для улучшения рабочих процессов для клиентов, использующих дроны для критически важных и сложных операций. Теперь первые пользователи коммерческих дронов смогут добиться еще большей эффективности с Mavic 2 Enterprise Advanced и его передовыми тепловизионными и RGB-камерами. Он также обеспечивает точность позиционирования сантиметрового уровня благодаря модулю RTK.

«Мы поняли, что наши корпоративные клиенты часто использовали Mavic 2 Enterprise для промышленных инспекций, где лучшая точность и более высокое разрешение для тепловых и визуальных датчиков были критически важными функциями для качественного выполнения работы. Благодаря новым ключевым обновлениям Mavic 2 Enterprise Advanced становится идеальным дроном и незаменимым инструментом для таких сложных проверок», — сказала Кристина Чжан (Christina Zhang), старший директор по корпоративной стратегии и коммуникациям DJI.

Благодаря передовым двойным датчикам, включающим камеру с тепловым разрешением HD 640 × 512 пикселей и камеру для визуального наблюдения 48 МП с датчиком CMOS 1/2 дюйма, профессионалы смогут принимать обоснованные решения, быстро обнаруживая объекты на месте. Тепловизионная камера имеет частоту кадров 30 Hz и обеспечивает точность измерения температуры ± 2 ° C. Пилоты могут переключаться между визуальным, тепловизионным или раздельным просмотром для различных нужд проекта.

Mavic 2 Enterprise Advanced может снимать HD-изображения и 4K-видео с безопасного расстояния. Датчики камеры с высоким разрешением поддерживают 32-кратное цифровое масштабирование и 16-кратное тепловое масштабирование, что позволяет операторам сосредоточиться на деталях, которые важны при проведении авиационных проверок.

Дополнительные функции устройства включают: точечный измеритель — отображает среднюю температуру объекта, помогая пилотам контролировать и измерять критические или опасные объекты, сохраняя при этом безопасное расстояние, и измерение площади — отображает среднюю, самую низкую и самую высокую температуру, а также соответствующие местоположения каждой области, что позволяет инспекторам быстро оценивать объекты и определять, не перегревается ли актив.

Обновленный DJI Mavic 2 Enterprise Advanced может быть оснащен модулем DJI RTK, который обеспечивает точность сантиметрового уровня и поддерживает протокол NTRIP, что делает его идеальным для проверки линий электропередач. Операторы могут создать до 240 путевых точек для проведения автоматизированных детальных проверок в сложных условиях. Устройство может взлетать менее чем за минуту и перемещаться в сложных условиях эксплуатации благодаря более высокой скорости подъема и спуска.

Предлагается различные функции защиты данных, характерные для продуктов DJI Enterprise. При работе с приложением DJI Pilot, Mavic 2 Enterprise Advanced использует режим локальных данных как один из нескольких способов защиты данных. При включении режима локальных данных приложение DJI не будет отправлять или получать какие-либо данные через интернет. Радиосвязь между дроном и пультом дистанционного управления имеет надежное шифрование AES-256.

Mavic 2 Enterprise Advanced включает 24 Gb встроенной памяти для хранения данных и защиту паролем. Есть поддержка системы AirSense от DJI, которая принимает сигналы ADS-B с самолетов и вертолетов для предупреждения пилотов дронов о другом воздушном движении поблизости и обнаружения препятствий в шести направлениях. Также есть режим Discreet Mode, в котором отключаются светодиодные навигационные огни и используются самонагревающиеся батареи при работе в холодных погодных условиях до -10° C.

Новый Mavic 2 Enterprise Advanced включает в себя полезные аксессуары, повышающие производительность: прожектор, громкоговоритель, маяк. Сверхяркий 5,5-дюймовый дисплей 1080p DJI Smart Controller обеспечивает четкую видимость даже при прямом солнечном свете. Максимальное время полета устройства до 31 минуты, а максимальная скорость — 72 км/ч. Дрон оснащен системой передачи видео и данных DJI Ocusync 2.0, обеспечивающей стабильное соединение между устройством и его пультом дистанционного управления на расстоянии до 10 км.

Обновленный DJI Mavic 2 Enterprise Advanced уже доступен для предварительного заказа у официальных дилеров DJI Enterprise. Поставки начнутся в первом квартале следующего года.