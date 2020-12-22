Известный агрегатор Metacritic назвал десятку игр, которые вышли в 2020 году и получили самые низкие оценки критиков. В некоторых случаях это относится лишь к одной из платформ, версия для которой оказалась самой неудачной.

Десятка худших игр 2020 года по версии Metacritic:

10 место — The Elder Scrolls: Blades (Switch), 42 балла;

9 место — GleamLight (Switch), 42 балла;

8 место — Street Power Soccer (PS4), 41 балл;

7 место — Tamarin (PS4), 40 баллов;

6 место — Remothered: Broken Porcelain (PC), 39 баллов;

5 место — Arc of Alchemist (Switch), 36 баллов;

4 место — Fast & Furious Crossroads (PC), 34 балла;

3 место — Dawn of Fear (PS4), 33 балла;

2 место — XIII Remake (Xbox One), 32 балла;

1 место — Tiny Racer (Switch), 29 баллов.

Итак, главным антигероем года стала гонка с участием миниатюрных машинок Tiny Racer, которая вышла на Nintendo Switch.