Даты предварительной загрузки и запуска Cyberpunk 2077 для разных платформ

Ролевая игра Cyberpunk 2077 была анонсирована еще в 2012 году, ее разработкой занимается знаменитая польская студия CD Projekt RED. Релиз игры несколько раз переносили.

Студия рассказала, когда Cyberpunk 2077 можно будет предварительно загрузить на разные платформы. Для пользователей ПК предварительная загрузка Cyberpunk 2077 станет доступна в магазине GOG с 7 декабря в 15:00 по бакинскому времени. Пользователи сервисов Steam и Epic Games Store могут начать загрузку также 7 декабря в 20:00 по бакинскому времени. Компьютерные версии станут доступны для запуска 10 декабря в 4:00 по бакинскому времени.

Пользователи консолей Xbox 3 декабря уже получили возможность предварительно установить игру на свои консоли, а владельцам PlayStation придется подождать до 8 декабря. Консольные версии игры станут доступны для запуска 10 декабря.

Также студия CD Projekt RED работает над специальной версией игры для консолей следующего поколения, которая будет бесплатно предоставлена покупателям версий для прошлых консолей. Эта улучшенная версия появится в 2021 году.