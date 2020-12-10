Cyberpunk 2077 официально вышла на ПК, Xbox One и PlayStation 4

Польская студия CD Projekt RED выпустила ролевой шутер Cyberpunk 2077 спустя 8,5 лет после его анонса.

В первых обзорах новинки критики хвалили историю, персонажей и постановку, но не оказались в восторге от достаточно стандартного геймплея и обилия некритических багов. Визуально при этом ролевая игра выглядит более чем достойно.

Cyberpunk 2077 является продолжением второго издания настольной игры Cyberpunk Майка Пондсмита (Mike Pondsmith), опубликованного в 1990 году. Действие видеоигры разворачиваются в 2077 году в городе Найт-Сити.

Cyberpunk 2077 вышла на ПК (Steam, GOG, Epic Games Store), PlayStation 4, Xbox One, а также в сервисах GeForce Now и Google Stadia. Версии для PlayStation 5, Xbox Series X и Xbox Series S ожидаются в 2021 году.