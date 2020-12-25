Cyberpunk 2077 — High Tech, Low Life

Поиграв неделю в Cyberpunk 2077 на многострадальной PlayStation 4, решил собрать свое впечатление в обзор, а также найти ответ на главный вопрос. Получилось ли у поляков преодолеть планку легендарного «Ведьмака 3».

Bug In The Shell

30 мая 2012 года польская студия CD Projekt Red анонсировала новый тайтл под названием Cyberpunk 2077 по мотивам настольной ролевой игры Cyberpunk 2020. Тогда же был показан CGI-трейлер игры, а потом проект пропал из информационного поля. Но мне, как фанату книг Уилльяма Гибсона и в целом жанра киберпанк, стало безумно интересно, что же такого «выкатят» поляки на глаза общественности. Ведь по сути сам жанр киберпанк не является особо коммерчески успешным. Как в кинематографе, так и в игровой индустрии крупные тайтлы можно пересчитать по пальцам. Молчание CD Projekt Red длилось вплоть до 2018 года, когда на выставке Е3 показали новый трейлер и назвали дату релиза игры — апрель 2020 года. Тогда все и понеслось! Агрессивная PR-компания, сотни игровых блогеров и журналистов строили свои теории о том, чего ждать от разработчиков «Ведьмака 3». Как по мне, это сыграло против самой игры, так как люди слишком завысили ожидания и просто придумали для себя идеальную игру, какой нет. Тоже самое было с проектом Хидео Кодзимы Death Stranding. Игроки получили не то, чего ожидали, и подняли волну хейта.

В случае же с Cyberpunk 2077 все не так однозначно. Игру ругают за ужасную оптимизацию, за то, что на консолях старого поколения в нее вовсе невозможно играть. А на PC, чтобы поиграть на максимальных настройках, вам понадобится видеокарте не меньше NVIDIA GeForce RTX 3090. Как говорится High Tech, Low Life в полной красе. Поэтому люди требуют, чтобы им вернули деньги.

Первые тревожные звоночки начались с того момента, как выход игры в первый раз перенесли с апреля на сентябрь. Тогда же разработчики объявили, что вырезают из игры ряд функций, таких как метро, кастомизация транспорта, управление дронами и вертикальный геймплей. Стало ясно, что ребята не успевают выпустить игру вовремя, поэтому решили избавиться от лишнего баласта. В сентябре выход игры не состоялся, но на этот раз CD Projekt RED объявила о следующей дате релиза — 19 ноября 2020 года. В сообщении говорилось, что необходимо еще поработать над балансом и некоторыми механиками игры. А на Tokyo Game Show 2020 показали обновленный гемплей игры с японской озвучкой.

27 октября студия объявила новую дату релиза — 10 декабря. Также сообщалось, что сотрудники CD Projekt RED будут вынуждены работать 6 дней в неделю, чтобы успеть к установленной дате. Последний перенос игры был объяснен тем, что команде разработчиков необходимо работать сразу над девятью версиями игры для PS4, PS4 Pro, Xbox One, Xbox One X, Google Stadia, PC, PS5, Xbox Series S и Xbox Series X. Все эти переносы породили кучу шуток и мемов в сообществе игроков на тему того, что игра будет переноситься вплоть до 2077 года. Но, как оказалось, в декабре очередной перенос игры не состоялся, поэтому 10 декабря я пулей примчался к своей консоли, чтобы опробовать этот футуристический долгострой.

Наиграв в игру более 100 часов на консоли PS4, я бы оспорил заявление, что игра вообще непроходима. Да, графика оставляет желать лучшего, случаются мелкие баги, но в целом это никак мне не мешает погрузиться в атмосферу Найт-Сити. Итак, давайте перейдем к разбору самой игры.

Сюжет и открытый мир

Главный герой Cyberpunk 2077 — персонаж по имени Ви. Параметры его внешности, пол, а также предысторию мы выбираем сами. По сути от выбора прошлого нашего героя меняется только начало игры, а также в зависимости от того, кого вы выбрали, появляются дополнительные варианты ответов в диалогах. Но они не всегда влияют на сюжет. Помнится, только в одной миссии мне помогло мое прошлое. Ви — наемник, и как обычно это бывает, когда во время очередного задания все идет не по плану, Ви встречает Джонни Сильверхенда в исполнении Киану Ривза.

Про Джонни очень хочется поговорить отдельно. На первый взгляд он весьма харизматичный, но отталкивающий персонаж. Это типичный отморозок-террорист, который борется с корпорациями просто потому что так задумано по сценарию. Но, проходя сюжетную линию, мы узнаем его лучше, понимаем его мотивы и даже начинаем ему сопереживать. Хотелось бы отметить актерскую игру Киану Ривза. Тут он отрывается по полной, ведь Джонии не просто сюжетный NPC. Он постоянно будет встречаться нам по пути, комментировать каждое действие Ви, а также никогда не упустит возможности произнести колкую шутку.

Что касается открытого мира, он тут огромен и заполнен до предела. Гуляя по Найт-Сити, можно наткнуться на беспредельничающего киберпсихопата, а в следующий момент вам позвонит очередной заказчик и попросит об услуге. Активностей в игре хоть отбавляй, и если основную сюжетную компанию можно пройти за 3-4 вечера, то на прохождение массы сайд-квестов нужно минимум 100 часов.

Боевая система и прокачка

Оружие в игре самое разнообразное — пистолеты, пулеметы, снайперские винтовки и т.д. Если вы любитель рукопашного боя, то для него прекрасно подойдут клинки-имплатны. Все это не может не радовать! Эффект от использования оружия просто невероятный. Попадание по противнику ощущается очень хорошо. Кроме того, во время боя можно совмещать оружие и навыки хакера. Например, можно взломать глазные импланты противника, и пока он будет ослеплен, поставить ему сочный хедшот из снайперской винтовки или с близкого расстояния выпустить полную обойму из автомата. Что очень раздражает, так это до жути неудобный интерфейс выбора инвентаря. Он просто скопирован с раннего «Ведьмака 3», в котором его потом, кстати, заменили.

Как происходит прокачка? Мы получаем базовый опыт за прохождение как сюжетных, так и дополнительных квестов, получаем очки характеристики, а также очки перков. Но сами умения прокачиваются по тому же принципу, что и в Skyrim. Больше взламываете — будет прокачиваться взлом, а если вы тихий убийца, то будет прокачиваться стелс, и т.д. Кроме этого, у нас есть Street Credits. Это что-то вроде очков репутации, но, как я понимаю, они влияют только на уровень цен у вендоров, а также на некоторое снаряжение, которое мы можем использовать, имея определенный уровень прокачки. Также мы можем прокачивать тело Ви, вживляя разнообразные импланты, которые облегчат прохождение игры.

Итог

Cyberpunk 2077 — очень интересная игра с массой вариантов прохождения. Да, это не полноценная RPG с отыгрышем ролей, разве что можно отыгрывать стиль прохождения. Например, можно быть кровавым палачом, который идет в лобовую атаку, или же кибер-ниндзей, который решает все по стелсу. Но техническое состояние игры оставляет на данный момент желать лучшего. Если вы ярый фанат киберпанка, то игра вам в любом случае понравится. Если нет, то, думаю, что ее техническое состояние омрачит прохождение игры (на момент написания обзора скачивался патч 1.05, возможно он исправит какие-то технические недоработки). Напоследок хотелось бы отметить просто невероятный саундтрек. Также я бы посоветовал прохождение с английской версией игры, потому что российские локализаторы слишком сильно неправильно отреагировали на возрастной рейтинг 18+. Мат в русской локализации звучит даже там, где это совсем неуместно и в итоге игра выглядит, будто 8-классник выучил матерные словечки и использует их при любом удобном случае. Как бы не хотелось поставить игре 10 из 10 только за идею, но, увы, не получается. На данный момент ставлю игре 7 из 10 и буду следить за исправлениями в будущих патчах. Вам же желаю играть только в хорошие игры!

Обзор подготовил Аяз Гаджиев