Cruise начала тестирование беспилотных автомобилей на дорогах Сан-Франциско

Компания Cruise, принадлежащая General Motors, начала тестирование беспилотных автомобилей на дорогах Сан-Франциско. Cruise одна из первых протестировала свои беспилотные автомобили в плотной и сложной городской среде.

«Чтобы перейти к тестам без водителей в Сан-Франциско, потребовалось более пяти лет тщательных испытаний, более 3 млн. км езды в одной из самых сумасшедших сред вождения, а также тяжелая работа огромной команды преданных своему делу инженеров и других специалистов в Cruise и GM, — сказал исполнительный директор Cruise Дэн Амманн (Dan Ammann).

Беспилотные автомобили находятся под присмотром сотрудника компании, который сидит на пассажирском сиденье, пока машина едет по темным улицам Сан-Франциско. У автомобилей есть аварийный выключатель на случай, если что-то пойдет не так. Кроме того, сотрудники удаленно контролируют процесс.

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Автопилот Cruise был одобрен в Калифорнии 15 октября для тестирования машин без водителей (так называемый 4 уровень). По данным DMV, Cruise может тестировать только пять беспилотных автомобилей на определенных улицах Сан-Франциско. Транспортным средствам не разрешается превышать скорость в 50 км/ч, и они не могут работать во время плотного тумана или сильного дождя.

Cruise стала пятой компанией, получившей разрешение на тесты без водителя от Департамента автотранспортных средств штата. Среди других — Waymo, Nuro, Zoox и AutoX.